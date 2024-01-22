بطاقة 1200 غرفة.. محافظ البحر الاحمر يضع حجر الأساس لمشروع سياحي جديد بالغردقة

وضع اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، حجر الأساس لإحدى المشروعات السياحية الضخمة شمال مدينة الغردقة، وذلك ضمن خطة دعم القطاع الخاص وفتح آفاق جديدة للاستثمار بالمحافظة الساحليةز

وذلك ضمن خطة الدولة لدعم الاستثمار، من خلال مشروعات كبري تساهم في توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، حيث رافق المحافظ خلال وضع حجر الاساس، عددًا من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية، ومديري عموم المديريات بالمحافظة.

الدولة لم تتوانى عن دعم المستثمرين في مختلف القطاعات

قال اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الاحمر ، إن الدولة لم تتوانى عن دعم المستثمرين في مختلف القطاعات، وذلك بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتوفير المناخ المناسب لجذب الاستثمارات وتدشين وافتتاح مشروعات استثمارية لدعم الاقتصاد الوطني، من خلال تلك المشروعات التي من شأنها أن تعمل علي توفير فرص عمل للشباب، وفتح آفاق جديدة للعمل، من خلال توفير مناطق استثمارية مختلفة لكافة القطاعات، وخاصة بالمدن ذات الأهمية الاقتصادية.

توفيرخدمات سياحية وترفيهية تليق بالمدينة السياحية وزوارها من مختلف الجنسيات

وأضاف محافظ البحر الأحمر، أن ذلك المشروع يُقام علي مساحة 45 الف متر مربع، بطاقة تشغيل 1200 غرفة فندقية، تعمل علي توفيرخدمات سياحية وترفيهية تليق بالمدينة السياحية وزوارها من مختلف الجنسيات، مؤكدًا أن المحافظة تدعم الاستثمار في مختلف القطاعات،وتعمل علي تذليل العقبات وتسهيل الإجراءات من خلال الخدمات الحكومية المميكنه لتوفير الوقت والجهد، لتسهيل عمليات الاستثمار وافتتاح مشروعات صناعية أو سياحية وغيرها من الأعمال بمختلف القطاعات.

الاحتفال بذكرى معركة شدوان المجيدة

وتحتفل محافظة البحر الاحمر اليوم 22 يناير بذكرى معركة شدوان المجيدة، والتي تعتبر مناسبة وطنية لأهالي البحر الاحمر تضحياتهم فيالدفاع عن ارضهم من عدوان الاحتلال حينها، والتى مر عليها 54 عامًا، والتى كانت فى 1970، والتى ترجع وقائعها إلى فجر 22 يناير1970، حيث حاول العدوان الاسرائيلي الهجوم على جزيرة شدوان، والتى تبعد عن الغردقة 35 كيلو مترًا وعن السويس 325 كيلو متر،وكانت تؤمن الجزيرة فى تلك التوقيت سرية من الصاعقة ورادار بحرى، وقامت قوات العدو الإسرائيلى بهجوم ضخم على الجزيرة.

وشملت المعركة قصفًا جويًا وبحريًا أستمر لعدة ساعات على الجزيرة، بجانب محاولة الهجوم علي بعض موانئ البحر الأحمر التى يحتمل أنتقدم المعونة للقوات المسلحة، لمنع وصول اي دعم او مساعدات تصل للقوات المسلحة المصرية، لتتمكن القوات المسلحة الباسلة، وبمشاركةالصيادين من الغردقة البواسل في صد هجوم العدوان الاسرائيلي، ومنع العدوان من السيطرة على الجزيرة، لتكون يوميًا للنصر وعيدًاقوميًا لأبناء المحافظة.

تدشين مشروع سياحي بالغردقة

تدشين مشروع سياحي بالغردقة