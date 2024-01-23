خبير طاقة يكشف تفاصيل مشروع الضبعة النووية (فيديو)

كشف الدكتور علي عبدالنبي، خبير الطاقة ونائب رئيس هيئة المحطات النووية سابقًا، عن تفاصيل مشروع الضبعة النووية، قائلًا: “الأمر كان حلمًا، مشيدًا بالإرادة السياسية، حيث تم الاتفاق بين مصر وروسيا في ديسمبر 2017 على 4 مفاعلات نووية بـ1200 ميجاوات”.

وأضاف عبدالنبي، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "8 الصبح" المذاع على قناة dmc، اليوم، أن الحصول على محطات نووية يعتبر قوة، وإضافة رهيبة لمصر، لافتًا إلى أن مشروع الضبعة النووية يعد أضخم مشروع في تاريخ مصر الحديث والقديم، فهو تكنولوجيا راقية ومعقدة جدًا.

ما يحدث له تأثير هام على الصناعة والطاقة

وأوضح أن هذا الإنجاز لن يتم تجاوزه إلا في حالة صناعة سفن فضاء، مؤكدًا أن ما يحدث له تأثير هام على الصناعة والطاقة، وأشياء كثيرة بالدولة.

وأشار إلى أن مصر كانت تتميز بقناة السويس، ولكن بعد ذلك ستتميز بمشروع الضبعة النووية، مشددًا على أن الصناعات المصرية سترتقي للرتبة النووية التي تعد أعلى جودة.