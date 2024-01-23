الثلاثاء 23 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

جيش الاحتلال يعلن تطويق مدينة خان يونس جنوبى غزة

جيش الاحتلال
جيش الاحتلال

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم، في نبأ عاجل، بأن جيش الاحتلال يقول إنه طوّق مدينة خان يونس جنوبي غزة.

"الصحة الفلسطينية": الاحتلال ارتكب مجازر مروعة ضد المدنيين 

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، أن الاحتلال الإسرائيلى ارتكب مجازر مروعة ضد المدنيين غرب خان يونس وأنحاء متفرقة من قطاع غزة، أدت لاستشهاد عدد كبير من المدنيين وصل منهم إلى المستشفيات جثامين أكثر من 130 مواطنًا غالبيتهم من الأطفال والنساء. 

ولا تزال عشرات الجثامين فى الشوارع لم تنقل إلى المستشفيات، بسبب منع الجيش الإسرائيلي سيارات الإسعاف من المرور وإطلاق النار عليها.

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