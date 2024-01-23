الثلاثاء 23 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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منهم 94 طفلًا.. الصحة الفلسطينية: استشهاد 370 بالضفة الغربية منذ بدء العدوان

استشهاد
استشهاد

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم، عن استشهاد 370 في الضفة الغربية منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وذلك في نبأ عاجل عبر قناة القاهرة الإخبارية.

استشهاد 94 طفلًا فلسطينيًا في الضفة الغربية

وأشارت الصحة الفلسطينية إلى استشهاد 94 طفلًا فلسطينيًا في الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر الماضي.

ولا تزال عشرات الجثامين فى الشوارع لم تنقل إلى المستشفيات، بسبب منع الجيش الإسرائيلي سيارات الإسعاف من المرور وإطلاق النار عليها، وهناك عشرات الضحايا والمصابين الذين سقطوا جراء استهداف الطائرات الإسرائيلية منازل في جباليا وبيت لاهيا والتوام شمال قطاع غزة وغرب مدينة غزة.

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