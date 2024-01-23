شئون الأسرى: قوات الاحتلال تعتقل 25 فلسطينيًا فى الضفة الغربية

أعلنت هيئة شئون الأسرى، أن قوات الاحتلال تعتقل 25 فلسطينيًا في الضفة الغربية، لترتفع حصيلة الاعتقالات لـ 6220 معتقلًا منذ 7 أكتوبر الماضي.

ارتفع عدد الشهداء منذ بدء العدوان على قطاع غزة

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء منذ بدء العدوان على قطاع غزة في السابع من شهر أكتوبر الماضي إلى أكثر من 25 ألف شهيد، وأكثر من 62 ألف مصاب غالبيتهم من النساء والأطفال.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات.