المدير العام لشركة روساتوم: إطلاق الضبعة النووية يسهم فى زيادة الناتج المحلى الإجمالى

قال المدير العام لشركة "روساتوم" إن إطلاق محطة الضبعة النووية سيسهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي بمصر.

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، مراسم بدء صب الخرسانة بقاعدة وحدة الكهرباء رقم 4 بمحطة الضبعة للطاقة النووية، اليوم.

مشاركة الرئيس الروسي في مراسم صب الخرسانة الأولى

وأعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية "دميتري بيسكوف" عن أن هناك استعدادات جارية لمشاركة الرئيس الروسي في مراسم صب الخرسانة الأولى بالوحدة الرابعة في محطة الضبعة للطاقة النووية.

وأضاف: "نواصل تعاوننا مع الشركاء المصريين في مجموعة متنوعة من المجالات، فمصر شريك مهم للغاية بالنسبة لنا، بما في ذلك مجال التكنولوجيا الفائقة، وهو أمر مهم للغاية لمزيد من التطور في مصر".