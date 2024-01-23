ولاء السلامين: الاقتحامات مستمرة لباحات المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

قالت ولاء السلامين، مراسلة القاهرة الإخبارية من رام الله، إنه منذ بداية عملية طوفان الأقصى وحتى الآن لم تكن القدس ومدينة القدس القديمة بمنأى عما يحدث بقطاع غزة أو الضفة الغربية، ومازالت الاقتحامات مستمرة لباحات المسجد الأقصى المبارك بحماية شرطة الاحتلال.

وأضافت السلامين، خلال تصريحاتها عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم، أن قوات الاحتلال تسعى لفرض سيطرتها والتقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى المبارك، منوهة بأنه بعد 4 أشهر من الحرب على قطاع غزة والضفة الغربية والقدس المحتلة يتسبب ذلك في انخفاض أعداد المصلين، لأن الاحتلال يمنع الفلسطينيين من الدخول إلى باحات المسجد الأقصى المبارك، رجالًا ونساءً.

منع الشباب والأطفال من دخول الأقصى

وأشارت مراسلة القاهرة الإخبارية من رام الله، إلى أنه يمنع الأطفال والشباب من دخول المسجد الأقصى المبارك ولكن لا يمنع المستوطنين من الدخول وتنفيذ جولات استفزازية.