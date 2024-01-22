الجارديان: الممارسات الإسرائيلية الوحشية تخلق جيلًا جديدًا من حماس

سلطت صحيفة "الجارديان" البريطانية الضوء على المقاومة المسلحة الفلسطينية التي بدأت أواخر عام 1935 بعد اغتيال بريطانيا عز الدين القسام، الذي كوّن مقاومة لمواجهة المخططات البريطانية بإقامة دولة يهودية على أرض فلسطين، وبلغت المقاومة ذورتها بعملية طوفان الأقصي في 7 أكتوبر، لتعزز حماس من مكانتها في الشارع الفلسطيني والعربي مرة أخرى وتجسيد المقاومة المسلحة، ولم تؤد الحرب الإسرائيلية الوحشية على قطاع غزة إلا إلى المزيد من توهج حماس وانتشار فكر المقاومة لدى الشعب الفلسطيني.



إسرائيل تفسد كل شىء وتنشر فكر حماس بين الشعب الفلسطيني



وتابعت أن إسقاط إسرائيل 30 ألف قنبلة على قطاع غزة بحلول منتصف ديسمبر الماضي، ما يعادل قنبلتين نوويتين حجم هيروشيما، فشل في القضاء على القوة العسكرية لحماس، ولم ينجح سوى في قتل 25 ألف فلسطيني معظمهم من النساء والأطفال وأكثر من 62 ألف مصاب، فضلًا عن تهجير 1.9 مليون مدني، وهو ما يمثل 85% من سكان القطاع، لتتجاوز إسرائيل جرائم التطهير العرقي التي صاحبت إنشاء الدولة الإسرائيلية في عام 1948.

وأضافت أن إسرائيل لا تزال غامضة بشأن مصير هذه الحرب ومستقبل قطاع غزة، في ظل جولات من الدبلوماسية الأمريكية اليائسة، على أمل أن تنجح إسرائيل في تحقيق هدفها وإنهاء هذه الحرب في أقرب وقت، ولكن شرارة الحرب الإقليمية تثير المخاوف الأمريكية بقوة.

وأشارت إلى أن ممارسات إسرائيل تقضي على الآمال الأمريكية بتحقيق سلام دائم في الشرق الأوسط، والتي يمكن أيضًا أن تلقي بظلالها السيئة على الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وأضافت أن العالم لم يعد يتحدث عن طوفان الأقصى، بل عن الإبادة الجماعية للمدنيين الفلسطينيين، وغموض الرؤية بشأن المرحلة التالية من الحرب، وتعثر مفاوضات إقامة دولة فلسطينية مستقلة.

وأوضحت أن بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، يتحدث دائمًا عن القضاء على حماس، وتجاهل أن العنف والإبادة الجماعية تتسبب في تنامي نفوذ حماس أكثر، فقتل الأطفال والنساء بهذه الوحشية يخلق جيلًا جديدًا من حماس أكثر إصرارًا على القضاء على إسرائيل.

وتابعت أن شعبية حماس تجاوزت حدود الوطن العربي، حيث يراها الملايين حول العالم بأنها حركة مقاومة للاحتلال تدافع عن الأرض بأبسط الوسائل العسكرية، وتواجه واحدًا من أقوى جيوش العالم، والذي تمده الولايات المتحدة بعدد لا نهائي من العتاد العسكري.

وأضافت أن الحرب الإسرائيلية على غزة تمثل بداية فصل جديد في حياة الملايين حول العالم لسنوات مقبلة، لن يكون هناك تعاطف دولي مع إسرائيل كما كان في الماضي، عرف الجيل الجديد في العالم القضية الفلسطينية.