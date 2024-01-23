الثلاثاء 23 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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وزير الكهرباء: مصر تنتقل إلى مرحلة بناء جديدة من خلال محطة الضبعة النووية

الدكتور محمد شاكر
الدكتور محمد شاكر

قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، إن مصر تنتقل إلى مرحلة بناء جديدة خلال فترة الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن طريق بناء محطة الضبعة النووية التي نسعى من خلالها إلى تحقيق المشروع النووي.

مصر تستبق الزمن لاستكشاف جميع الأهداف المرجوة والمنشودة

وأضاف "شاكر"، خلال كلمته في مؤتمر الصبة  الخرسانية لمحطة الضبعة النووية، اليوم الثلاثاء، أن مصر تسابق الزمن لاستكشاف جميع الأهداف المرجوة والمنشودة، مؤكدًا أنه خلال الأشهر المقبل سنشارك في مختلف المشاريع الخاصة بالضبعة للصب الأول للخرسانة في المفاعلين الثالث والرابع.

الإنجازات تحققت في فترة قياسية بفضل الوتيرة المتسارعة للتعاون مع شركائنا

وأوضح، أن هذه الإنجازات تحققت في فترة قياسية بفضل الوتيرة المتسارعة مع شركائنا، إضافة إلى التنسيق المشترك والعالي بين الشركة المنفذة وغيرهم من المشاركين.

وأكد شاكر،  أن هذه الفعالية ليست من باب الصدفة، وإنما حدثًا يدل على إنجاز الرئيس السيسي ونظيره الروسي فلاديمير بوتين في تحقيق الهدف المنشود والعمل الدؤوب.

المشروع النووي الرئيس عبدالفتاح السيسي مصر الضبعة النووية محطة الضبعة

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