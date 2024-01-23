الثلاثاء 23 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

المرصد الأورومتوسطي: سكان غزة يتعرضون للتجويع الحاد (فيديو)

رامي عبده
رامي عبده

قال رامي عبده، رئيس المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، إن هناك تطورات مهمة في قطاع غزة بجانب التطور الأساسي والأبرز، وهو التجويع الحاد الذي يتعرض له السكان في قطاع غزة وتحديدا في الشمال.

مشاهد التجويع بلغت مستويات غير مسبوقة

ونوه عبده، خلال تصريحاته عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم، بأن أن مشاهد التجويع بلغت مستويات غير مسبوقة، وهناك بدأنا نرصد وفيات لأطفال من الجفاف ومرضى لا يستطيعون تلقي الرعاية الأولية، ولكن هناك تطورات مهمة منها إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي بالأمس قذائف على مئات المواطنين الذين تجمعوا باتجاه جنوب غرب غزة لاستقبال بعض شاحنات الغذاء.

 جيش الاحتلال الإسرائيلي يحاصر مستشفى ناصر

وأكد رئيس المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، أنجيش الاحتلال الإسرائيلي يحاصر مستشفى ناصر الذي يخدم سكان جنوب قطاع غزة، واستهدف خياما ومناطق إيواء النازحين ووثقنا إصابة واستشهاد العشرات بها.

المرصد الأورومتوسطي رامي عبده رئيس المرصد الأورومتوسطي سكان غزة سكان غزة يتعرضون للتجويع الحاد التجويع الحاد غزة

مواد متعلقة

الرئيس السيسى عن مشروع محطة الضبعة النووية: نكتب تاريخًا جديدًا يحقق أحلام المصريين

ولاء السلامين: الاقتحامات مستمرة لباحات المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

زراعة الشيوخ: القطاع يخدم 40 مليون نسمة

الصحة الفلسطينية تطالب بالتدخل العاجل لحماية مجمع ناصر الطبى ومستشفى الأمل

"الصحة الفلسطينية": ارتفاع ضحايا العدوان الإسرائيلى لـ25490 شهيدًا و63354 مصابًا

فصائل فلسطينية تعلن استهداف 3 جرافات إسرائيلية غرب خان يونس

شئون الأسرى: قوات الاحتلال تعتقل 25 فلسطينيًا فى الضفة الغربية

أوكرانيا: إسقاط 21 مُسيّرة من أصل 41 أطلقتها روسيا صباح اليوم

الأكثر قراءة

على طريقة صلاح.. الأهلى يستقر على عودة "الشناوى" إلى القاهرة

ثلاثى منتخب مصر على رادار برشلونة فى بطولة أمم إفريقيا

علاقة محرمة.. كشف لغز العثور على جثتين متحللتين في الجبل بحلوان

الرئيس السيسى: إضافة الطاقة النووية تسهم فى زيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة

رئيس معهد الفلك: لا خسائر مادية أو بشرية جراء زلزال إدفو

نموذج حل امتحان الإنجليزي للصف الثالث الإعدادي 2024 الترم الأول (صور)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

‏أسباب الصعود الحزين للمنتخب.. ولا عزاء لصلاح والشناوى!

محمد رفعت

حرب على غزة.. وحرب على مصر!

جلال حمام

نتنياهو باع الوهم للإسرائيليين! "1"

حسين دعسة

سيناريوهات نتنياهو ماذا تنتظر الولايات المتحدة الأمريكية؟

عبدالوهاب داود

أين تشجع المنتخب هذا المساء؟!

ماجد حبته

بلينكن فى الملعب!

لواء.حمدى البطران

كراكيب

لواء. محسن الفحام

الشرطة.. وعام جديد من العطاء

صور

مطار القاهرة يستقبل أولى رحلات هاينان الصينية (صور)

كامل العدد.. تفاصيل حفل الموسيقار الكبير راجح داود بالأوبرا (صور)

الدور الوطنى للبوليس المصرى.. دار الكتب تحتفل بعيد الشرطة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

بمليارات الدولارات.. مشتريات عسكرية إسرائيلية جديدة.. ماهى؟

وزير دفاع الاحتلال: إسرائيل لن توقف إطلاق النار

أقارب المحتجزين فى غزة يقتحمون البرلمان الإسرائيلى