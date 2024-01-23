المرصد الأورومتوسطي: سكان غزة يتعرضون للتجويع الحاد (فيديو)

قال رامي عبده، رئيس المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، إن هناك تطورات مهمة في قطاع غزة بجانب التطور الأساسي والأبرز، وهو التجويع الحاد الذي يتعرض له السكان في قطاع غزة وتحديدا في الشمال.

مشاهد التجويع بلغت مستويات غير مسبوقة

ونوه عبده، خلال تصريحاته عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم، بأن أن مشاهد التجويع بلغت مستويات غير مسبوقة، وهناك بدأنا نرصد وفيات لأطفال من الجفاف ومرضى لا يستطيعون تلقي الرعاية الأولية، ولكن هناك تطورات مهمة منها إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي بالأمس قذائف على مئات المواطنين الذين تجمعوا باتجاه جنوب غرب غزة لاستقبال بعض شاحنات الغذاء.

جيش الاحتلال الإسرائيلي يحاصر مستشفى ناصر

وأكد رئيس المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، أنجيش الاحتلال الإسرائيلي يحاصر مستشفى ناصر الذي يخدم سكان جنوب قطاع غزة، واستهدف خياما ومناطق إيواء النازحين ووثقنا إصابة واستشهاد العشرات بها.