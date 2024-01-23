قطر: أدخلنا 11 طن مساعدات إلى غزة بينها أدوية لمحتجزين إسرائيليين

قالت وزارة الخارجية القطرية إنها أدخلت لغزة، بالتعاون مع فرنسا، مساعدات طبية تبلغ حوالي 11 طنًا، تشمل أدوية للمحتجزين الإسرائيليين.

وأكد المتحدث باسم الخارجية القطرية أن جهود الوساطة مستمرة في قطاع غزة وأن كثيرًا من المعلومات المنشورة مغلوطة.

وشدد المتحدث باسم الخارجية القطرية على أن قطر كانت ولا تزال ترى أن إنهاء التوتر في المنطقة مرتبط بإنهاء الحرب في غزة، وفقًا لما نقلته وكالة سبق.

وأكد ضرورة وجوب أن يكون هناك دفع حقيقي باتجاه عملية سلام تكون القضية الفلسطينية في جوهرها.

وأعربت الخارجية القطرية عن دعم بلادها جميع الجهود الإقليمية الرامية إلى خفض التصعيد في البحر الأحمر.

وقال المتحدث باسم الخارجية القطرية: "أكدنا مرارًا أن الطريق الأمثل للتعامل بشأن الخلافات مع إيران يكون عبر الحوار".

وأوضح أن التصعيد الذي يجري في غزة يؤثر على جهود الوساطة لإنهاء الأزمة.

أكثر من 25 ألف شهيد في غزة منذ بداية العدوان

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن أن الاحتلال الإسرائيلى ارتكب مجازر مروعة ضد المدنيين غرب خان يونس وأنحاء متفرقة من قطاع غزة، أدت لاستشهاد عدد كبير من المدنيين وصل منهم إلى المستشفيات جثامين أكثر من 130 مواطنًا غالبيتهم من الأطفال والنساء.

ولا تزال عشرات الجثامين فى الشوارع لم تنقل إلى المستشفيات، بسبب منع الجيش الإسرائيلي سيارات الإسعاف من المرور وإطلاق النار عليها، وفقًا لما نقلته وكالة وفا الفلسطينية.

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء منذ بدء العدوان على قطاع غزة في السابع من شهر أكتوبر الماضي إلى نحو 25،300 شهيد، و63 ألف مصاب، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وآلاف الضحايا الذين ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات، حيث لا يمكن الوصول إليهم.