الثلاثاء 23 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

قطر: أدخلنا 11 طن مساعدات إلى غزة بينها أدوية لمحتجزين إسرائيليين

غزة
غزة

قالت وزارة الخارجية القطرية إنها أدخلت لغزة، بالتعاون مع فرنسا، مساعدات طبية تبلغ حوالي 11 طنًا، تشمل أدوية للمحتجزين الإسرائيليين.

وأكد المتحدث باسم الخارجية القطرية أن جهود الوساطة مستمرة في قطاع غزة وأن كثيرًا من المعلومات المنشورة مغلوطة.

txt

الجارديان: بريطانيا ستطالب بتخفيف المعاناة فى غزة أمام مجلس الأمن اليوم

وشدد المتحدث باسم الخارجية القطرية على أن قطر كانت ولا تزال ترى أن إنهاء التوتر في المنطقة مرتبط بإنهاء الحرب في غزة، وفقًا لما نقلته وكالة سبق.

وأكد ضرورة وجوب أن يكون هناك دفع حقيقي باتجاه عملية سلام تكون القضية الفلسطينية في جوهرها.

txt

"صباح مرير"... خارجية إسرائيل تعلق على مقتل 21 ضابطًا وجنديًا فى غزة

وأعربت الخارجية القطرية عن دعم بلادها جميع الجهود الإقليمية الرامية إلى خفض التصعيد في البحر الأحمر.

وقال المتحدث باسم الخارجية القطرية: "أكدنا مرارًا أن الطريق الأمثل للتعامل بشأن الخلافات مع إيران يكون عبر الحوار".

وأوضح أن التصعيد الذي يجري في غزة يؤثر على جهود الوساطة لإنهاء الأزمة.

أكثر من 25 ألف شهيد في غزة منذ بداية العدوان

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن أن الاحتلال الإسرائيلى ارتكب مجازر مروعة ضد المدنيين غرب خان يونس وأنحاء متفرقة من قطاع غزة، أدت لاستشهاد عدد كبير من المدنيين وصل منهم إلى المستشفيات جثامين أكثر من 130 مواطنًا غالبيتهم من الأطفال والنساء.

ولا تزال عشرات الجثامين فى الشوارع لم تنقل إلى المستشفيات، بسبب منع الجيش الإسرائيلي سيارات الإسعاف من المرور وإطلاق النار عليها، وفقًا لما نقلته وكالة وفا الفلسطينية.

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء منذ بدء العدوان على قطاع غزة في السابع من شهر أكتوبر الماضي إلى نحو 25،300 شهيد، و63 ألف مصاب، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وآلاف الضحايا الذين ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات، حيث لا يمكن الوصول إليهم.

الخارجية القطرية فرنسا مساعدات طبية إيران قطاع غزة

الأكثر قراءة

عاجل| على طريقة صلاح.. الأهلى يستقر على عودة "الشناوى" إلى القاهرة

عاجل.. ثلاثى منتخب مصر على رادار برشلونة فى بطولة أمم إفريقيا

الرئيس السيسى: إضافة الطاقة النووية تسهم فى زيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة

هزة أرضية بقوة 4.5 درجة تضرب الأقصر.. شعر بها السكان

نتنياهو: عشنا أمس أحد أصعب أيام الحرب فى غزة

رئيس معهد الفلك: لا خسائر مادية أو بشرية جراء زلزال إدفو

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

حرب على غزة.. وحرب على مصر!

جلال حمام

نتنياهو باع الوهم للإسرائيليين! "1"

حسين دعسة

سيناريوهات نتنياهو ماذا تنتظر الولايات المتحدة الأمريكية؟

عبدالوهاب داود

أين تشجع المنتخب هذا المساء؟!

ماجد حبته

بلينكن فى الملعب!

لواء.حمدى البطران

كراكيب

لواء. محسن الفحام

الشرطة.. وعام جديد من العطاء

جلال حمام

السلام فى الشرق الأوسط لن يأتى إلا بعد نتنياهو!

صور

مطار القاهرة يستقبل أولى رحلات هاينان الصينية (صور)

كامل العدد.. تفاصيل حفل الموسيقار الكبير راجح داود بالأوبرا (صور)

الدور الوطنى للبوليس المصرى.. دار الكتب تحتفل بعيد الشرطة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

وزير دفاع الاحتلال: إسرائيل لن توقف إطلاق النار

أقارب المحتجزين فى غزة يقتحمون البرلمان الإسرائيلى

شهداء وجرحى فى قصف إسرائيلى استهدف مدرسة تؤوى نازحين غرب خان يونس