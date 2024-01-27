حمدى رزق: معرض القاهرة الدولى للكتاب الأقدم عربيًا ودوليًا (فيديو)

قال الكاتب الصحفي حمدي رزق، إن معرض القاهرة الدولي للكتاب هو الأقدم عربيًا، ومن الأقدم دوليًا، وبالتالي هذا المعرض لديه إرث ضخم حضاري يعبر عنه في هذه الدورة.

وأضاف رزق، خلال تصريحاته ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة الأولى المصرية، اليوم، أن الدورة الـ55 للمعرض تترجم نصف قرن، وبالتالي نحن أمام تظاهرة عمرها نصف قرن من الثقافة والحضور الثقافي، مصر دائمًا وأبدًا هي بلد مشعة ثقافيًا.

القاهرة ثقافيًا تقارن بالمراكز العالمية التنويرية

وأوضح الكاتب الصحفي أن القاهرة ثقافيًا تقارن بالمراكز العالمية التنويرية الثقافية، لافتًا إلى أن مراكز التنوير والإشعاع العالمي لا يمكن أبدًا أن تغادر القاهرة، وبالتالي يأتي معرض الكتاب هذا العام استكمالًا لدور حقيقي وريادي وتعبير حقيقي عن الحالة الثقافية المصرية.

وأكد الكاتب الصحفي أن الحالة الثقافية المصرية في تجليها بالجمهورية الجديدة، هي حالة تُشكل عمودًا من الأعمدة الأساسية لتأسيس الجمهورية الجديدة، وما تدخره للثقافة والفنون بالعاصمة الإدارية، وبالتالي المعرض هنا يشكل حالة ثقافية مستدامة نتمنى استمرارها ومدها بما يعينها على البقاء والتألق.