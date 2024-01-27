السبت 27 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

بدء توافد الزوار على معرض الكتاب في يومه الثالث رغم سوء الأحوال الجوية

معرض الكتاب
معرض الكتاب

بدأ زوار معرض القاهرة الدولي للكتاب، صباح اليوم السبت، التوافد على بوابات المعرض في ثالث أيام دورته الـ55 والمقامة تحت شعار "نصنع المعرفة.. نصون الكلمة" رغم سوء الأحوال الجوية.

واصطف الزوار في طوابير منظمة أمام بوابات دخول المعرض رغم سوء الأحوال الجوية وتساقط الأمطار، بينما واصل العاملون والمتطوعون تسهيل عملية الدخول والحيلولة دون وقوع مظاهر الازدحام والتكدس عبر المنافذ، وسط تواجد أمني مكثف من قبل رجال الشرطة.

ويتيح الموقع الرسمي لمعرض القاهرة الدولي للكتاب خريطة مُفصلة لصالاته المقسمة إلى 5 صالات، حيث بإمكان الزائر البحث من خلال الخريطة على مكان دار النشر أو الجناح الذي يرغب في التوجه إليه بسهولة، كما يوصي الزوار بحجز تذكرتهم عبر الإنترنت قبل التوجه لتخطي أي قوائم انتظار عند الدخول للمعرض.

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جامعة القاهرة تُشارك في الدورة الـ55 من معرض الكتاب

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فى يومه الثالث.. التفاصيل الكاملة لأجندة معرض الكتاب

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عدد زوار معرض الكتاب يتجاوز النصف مليون خلال يومين

وتقام فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ55، خلال الفترة من 24 يناير الجاري إلى 6 فبراير المقبل، بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية في التجمع الخامس.

وتشارك 70 دولة من مختلف دول العالم، ويبلغ عدد الناشرين والجهات الرسمية المصرية والعربية والأجنبية المشاركة 1200 دار نشر، كما يبلغ عدد العارضين 5250 عارضًا هذا العام.

وجرى اختيار العالم الأثري الكبير سليم حسن عميد الأثريين المصريين؛ ليكون شخصية هذا العام للمعرض، فيما تحل مملكة النرويج كضيف شرف المعرض، وتم اختيار يعقوب الشاروني الكاتب والصحفي المصري وأحد رواد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي كشخصية معرض الطفل.

ويحتفل المعرض هذا العام بمرور 55 عامًا على أقدم مشروع ثقافي في مصر والشرق الأوسط، حيث يعد معرض الكتاب احتفاءً للثقافة المصرية والعربية، كما يعتبر من أكبر معارض الكتاب في الشرق الأوسط، حيث تم تصنيفه في عام 2006 ثاني أكبر معرض للكتاب في العالم من ناحية حجم الزوار بعد معرض فرانكفورت الدولي، حيث زار معرض القاهرة للكتاب في 2023 حوالي مليوني شخص.

معرض القاهرة الدولى معرض القاهره الدولي للكتاب سوء الأحوال الجوية دار النشر الجهات الرسمية المصرية مصر والشرق الأوسط

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