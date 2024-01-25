معرض القاهرة الدولى للكتاب يرفع شعار "فعاليات لجميع الشرائح والأعمار"

ترفع الدورة الـ55 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، والتي تستمر فعالياتها حتى يوم 6 فبراير المُقبل، شعار "فعاليات لجميع الشرائح والأعمار"، فضلًا عن أنها تتميز بثراء وتنوع البرنامج الثقافي والفني، حيث لم يعد المعرض مجرد سوق لعرض وشراء الكتاب فحسب، بل تعدى مفهومه إلى ما هو أبعد من ذلك، ليصبح ملتقى علميا وثقافيا وفنيا ودينيا.



وحرصت الهيئة العامة المصرية للكتاب القائمة على تنظيم المعرض، على توفير برنامج أدبي وفكري لزوار المعرض، كما أعدت مسارح عرض أمام الصالات، لتقديم برنامج فني للجمهور يتمثل في تقديم العروض الفنية وعروض الأراجوز، بمشاركة الفرق الفنية والثقافية التي تعبر عن الهوية الثقافية والحضارية لمصر.

قاعات الندوات

وتحظى الفعاليات الفنية والثقافية التي يتم تنظيمها على إقبال وتفاعل جمهور المعرض، الذي يحرص على الاصطفاف أمام المسارح وملء قاعات الندوات.

ووفرت إدارة المعرض عددا من المناطق الخاصة للأطفال لتقديم العروض التي تستحوذ على اهتمام الطفل، خاصة فن الحكي والرسم والتلوين، حيث تتوزع داخل الصالة المخصصة لمعرض الطفل، الأماكن المعدة لهذا الغرض.

وتخطى مفهوم المعرض إلى ما هو أبعد من ذلك، حيث أصبح مكانا للحصول على الفتوى الدينية، ففي جناح الأزهر الشريف تتوزع مجموعة مختلفة من الأركان، أبرزها ركن الفتوى؛ حيث يستقبل علماء ووعاظ الأزهر الشريف مختلف فئات الجمهور للرد على أسئلتهم واستفساراتهم في كافة الأمور الدينية والدنيوية.



وتقام فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ55، خلال الفترة من 24 يناير الجاري إلى 6 فبراير المقبل، بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس، وتأتي هذه الدورة تحت شعار "نصنع المعرفة.. نصون الكلمة"، وتنظمها الهيئة المصرية العامة للكتاب.



وتشهد الدورة الـ55، مشاركة 70 دولة من مختلف دول العالم، ويبلغ عدد الناشرين والجهات الرسمية المصرية والعربية والأجنبية المشاركة 1200 دار نشر، كما يبلغ عدد العارضين 5250 عارضًا هذا العام.