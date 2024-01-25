جولة افتراضية بـ معرض الكتاب.. 55 عامًا على إطلاق أكبر مشروعات الشرق الأوسط الثقافية

شهدت الدورة الـ 55 من معرض القاهرة الدولي للكتاب تطورات كبيرة ونوعية، حيث دمجت بين الأدب والتكنولوجيا، لتعيد تعريف طريقة تفاعل القراء مع عالم الكتب.

وأتاح معرض القاهرة الدولي للكتاب جولات افتراضية للمعرض عبر الإنترنت لعشاق الكتب من جميع أنحاء العالم، ما يسمح لهم باستكشاف المعرض عن بُعد، عبر موقعه الرسمي، بالإضافة إلى متجر الكتب الإلكترونية والنشر الرقمي، الذي يستعرض مجموعة مميزة من الكتب التي تتنوع بين الروايات وكتب العلوم السياسية والاقتصادية وكتب الأطفال وغيرها.

وقدم المعرض طفرة نوعية في الكتب الإلكترونية ومبادرات النشر الرقمي، حيث أطلق العديد من الناشرين إصدارات رقمية حصرية مما يدفع نحو التحول الرقمي للقراء الذين يبحثون عن خيارات قراءة أكثر مرونة وصديقة للبيئة.

وأطلق معرض القاهرة الدولي للكتاب أيضًا في الدورة الـ 55 تطبيقه الرسمي للهواتف الذكية، والذي يتيح للزوار العديد من المزايا مثل تصفح دور النشر المشاركة في المعرض، والإصدارات الخاصة بهم مع إمكانية حجز تذاكر المعرض وشراء الكتب الرقمية والورقية.

خريطة مفصلة لمعرض الكتاب

ويتيح الموقع الرسمي خريطة مُفصلة لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، والمقسم إلى 5 صالات، حيث بإمكان الزائر البحث من خلال الخريطة على مكان دار النشر أو الجناح الذي يرغب في التوجه إليه بسهولة، كما يوصي الزوار بحجز تذكرتهم عبر الإنترنت قبل التوجه لتخطي أي قوائم انتظار عند الدخول للمعرض.

وتأتي دورة هذا العام تحت شعار "نصنع المعرفة.. نصون الكلمة"، وتقام فعالياته المتنوعة بين الندوات الثقافية ومعرض الكتب في الفترة من 25 يناير الجاري وحتى 6 فبراير المقبل، وتحل مملكة النرويج ضيف شرف المعرض، وتم اختيار اسم عالم المصريات الدكتور سليم حسن شخصية المعرض، واسم الكاتب يعقوب الشاروني شخصية معرض كتاب الطفل.

1200 دار نشر من 70 دولة من حول العالم

ويصل عدد الناشرين والجهات المصرية والعربية والأجنبية المشاركة إلى 1200 دار نشر، من 70 دولة من حول العالم، كما يبلغ عدد الجهات العارضة 5250 عارضًا هذا العام.

ويحتفل المعرض هذا العام بمرور 55 عامًا على أقدم مشروع ثقافي في مصر والشرق الأوسط، حيث يعد معرض الكتاب احتفاءً للثقافة المصرية والعربية، كما يعتبر من أكبر معارض الكتاب في الشرق الأوسط، حيث تم تصنيفه في عام 2006 ثاني أكبر معرض للكتاب في العالم من ناحية حجم الزوار بعد معرض فرانكفورت الدولي، حيث زار معرض القاهرة للكتاب في 2023 حوالي مليوني شخص.