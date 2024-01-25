80 دار نشر سورية تُشارك فى معرض القاهرة الدولى للكتاب

تشارك سوريا، في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 55 التي انطلقت اليوم الخميس، من خلال ما يقارب 80 دار نشر سورية، تقدم إصدارات تضم العديد من العناوين الجديدة لنخبة من الكتاب العرب المتميزين في كل المجالات.

وقال هيثم حافظ، رئيس اتحاد الناشرين السوريين -في تصريح أوردته وكالة الأنباء السورية (سانا)- إن سوريا تشارك في المعرض من خلال ما يقارب 80 دار نشر، وأن هذه الدورة تقدم للقارئ العربي احتياجاته الثقافية كافة، التي تثري تطلعاته الفكرية وسط محاولات الهدم والتشويه الفكري الذي تتعرض له منطقتنا في محاولات مستميتة من أعداء الأمة لمحو ثقافتها وتغيير بوصلتها، وهو ما يجعل على عاتق الناشر العربي مهمة كبرى في ضبط الاتجاهات الصحيحة وكشف محاولات التغييب.

الإصدارات السورية هذا العام تضم العديد من العناوين الجديدة

ولفت إلى أنه رغم الصعوبات التي تواجه الناشر السوري إلا أنه يداوم على رسالته السامية، مشيرًا إلى أن الإصدارات السورية هذا العام تضم العديد من العناوين الجديدة لنخبة من الكتاب العرب المتميزين في كل المجالات.

وأشار إلى أن معرض القاهرة الدولي للكتاب سيشهد العديد من الفعاليات السورية منها المشاركة في اجتماعات الاتحاد العربي للناشرين ولقاءات مع الاتحادات الدولية، وتوقيع العديد من الكتب.

وافتتح المعرض بدورته الـ 55 بمركز مصر للمعارض الدولية تحت شعار "نصنع المعرفة.. نصون الكلمة"، ويستمر حتى الـ 6 من فبراير المُقبل وتم اختيار اسم عالم المصريات الدكتور سليم حسن "شخصية المعرض"، واسم الكاتب يعقوب الشاروني "شخصية معرض كتاب الطفل".

معرض القاهرة الدولي للكتاب بمشاركة 70 دولة حول العالم

كما يصل عدد الناشرين والجهات الرسمية المصرية والعربية والأجنبية المشاركة إلى 1200 دار نشر من 70 دولة حول العالم.