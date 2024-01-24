الأربعاء 24 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

الضوينى: جناح الأزهر أيقونة معرض القاهرة الدولى للكتاب

جانب من الجناح
جانب من الجناح

افتتح الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، صباح اليوم الأربعاء، جناح الأزهر بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الـ(٥٥)، برعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور  أحمد الطيب، شيخ الأزهر.

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ورافقه الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، والدكتور نظير عياد، الأمين لمجمع البحوث الإسلامية، والدكتور عباس شومان، الأمين العام لهيئة كبار العلماء، والدكتور أيمن عبدالغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، والدكتورة سحر نصر، المدير التنفيذي لبيت الزكاة والصدقات المصري، والدكتور إسماعيل الحداد، الأمين العام للمجلس الأعلى للأزهر.

وأكد الدكتور الضويني أن الأزهر يحرص  دائمًا على المشاركة في معرض القاهرة الدولي للكتاب، نافذة مصر الثقافية على العالم، حيث يعد جناح الأزهر أيقونة ثقافية متميزة، حيث يتميز بتصميماته الجذابة، وإصداراته العلمية المميزة، وأركانه المتعددة، يفسح الأزهر من خلاله المجال للشباب والمثقفين وأصحاب الفكر لتبادل الحوار حول أبرز القضايا الفقهية والدينية والفكرية التي تشغلهم، كما يقدم  الأزهر من خلاله عرضًا لأبرز جهوده  الداخلية والخارجية، وتقديم جهود قطاعاته المختلفة للجمهور.

ويستقبل جناح الأزهر زواره بدءًا من صباح غدٍ الخميس، ولمدة 14 يومًا في الفترة من 24 يناير حتى 6 فبراير لعام 2024، بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس، حيث يقع في قاعة التراث رقم (4)، ويمتد على مساحة نحو ألف متر، يضم فيها العديد من الأركان المتميزة، كركن الفتوى، ومجلة نور، والخط العربى، والطفل والأنشطة الفنية.

الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر جناح الأزهر بمعرض القاهرة الدولي للكتاب الدكتور احمد الطيب الإمام الأكبر الأزهر

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