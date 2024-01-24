الأربعاء 24 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

«لو رايح معرض الكتاب» غدًا.. كيف تحمى نفسك من التعرض للسرقة؟

جريدة الدستور

 

خلال معرض الكتاب لا يتمكن كثيرون من حماية أنفسهم من التعرض للنهب والسرقة، ونقدم فى السطور التالية مجموعة من النصائح التي تساعد فى الحماية من التعرض للسرقة خلال معرض الكتاب:


 

- يجب الحرص على عدم الذهاب إلى المعرض بمبالغ كبيرة، وذلك لتجنب التعرض للسرقة خلال التواجد داخل المعرض، لذا يجب الحرص على الذهاب بمبلغ مالى بسيط على قدر شراء الكتب فقط، وعدم الذهاب بمبالغ مالية كبيرة حتى لا تكون هناك فرصة لضياعها أو فقدانها خلال التجول داخل المعرض.


 - يجب الحرص على ارتداء حقيبة آمنة وصغيرة حتى لا يتشتت انتباهك خلال التجول داخل معرض الكتاب، ومن ثم التعرض لسرقة خلال التواجد داخل المعرض، فارتداء حقيبة صغيرة تجعلها أمام عينك طوال الوقت يجعلك فى أمان أكثر من ارتداء الحقائب الكبيرة.


 -‏يجب عليك التأكد من أن حقيبتك مغلقة طوال الوقت وذلك عقب شراء أي كتاب داخل المعرض، فعند القيام بشراء أي كتاب داخل المعرض يجب عليك الحرص على التأكد من أن الحقيبة مغلقة حتى لا تكون قد تركتها دون إغلاق مما يعرضك للنهب والسرقة.


 -يجب عليك القيام باستخدام المحفظة عند شراء الكتب، وذلك للتأكد من وضع الأموال داخل المحفظة الخاصة بك بعد الحصول على ما تريد من المعرض، وقيامك باستخدام المحفظة يساعد على التركيز أكثر على وضع الأموال في مكان محدد وهو ما يجعلك منتبهًا بشكل كبير.


 -‏يفضل وضع الأموال في عدة أماكن وليس في مكان واحد حتى تتمكن من تأمين نفسك بشكل أكبر، وفي حال تعرضك للسرقة فلن تفقد كل أموالك.

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