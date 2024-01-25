عملات وطوابع نادرة تجذب زوار دار التحرير بمعرض القاهرة الدولي الكتاب

جذبت العملات والطوابع البريدية النادرة عشاق جمع العملات والطوابع في معرض الكتاب، حيث عرض جناح دار التحرير للطباعة والنشر مجموعة متنوعة تختلف حسب قدمها من مختلف دول العالم قدمت الدار فرصة اقتناء هذه العملات والطوابع للزوار من خلال بيعها بأسعار رمزية.

أبرز العملات النادرة المعروضة

من بين العملات المعروضة كانت فئة 100 روبل روسي يعود تاريخها إلى عام 1910، وكذلك المارك الألماني الذي يعود إصداره للعام نفسه، وتعد من أكبر العملات الورقية في العالم، حيث يتقارب حجمها إلى حجم ورقة A4، وتوفرت أيضًا عملة الـ10 روبيه الهندية التي تحمل صورة غاندي، بالإضافة إلى عدة عملات مصرية قديمة من العصر الملكي.

تنوعت المعروضات أيضًا من حيث الطوابع البريدية التي تعود إلى عهد الملك فؤاد والملك فاروق، وكذلك العملات والطوابع التذكارية، بما في ذلك الطابع التذكاري بمناسبة الزواج الملكي السعيد للملك فاروق والملكة فريدة، وتتراوح الأسعار بين 10 جنيهات و300 جنيه.

معرض الكتاب 2024

تقام الدورة الخامسة والخمسون من معرض القاهرة الدولي للكتاب في الفترة من 24 يناير إلى 6 فبراير 2024، بمشاركة أكثر من 1200 دار نشر من مصر والدول العربية والأجنبية.

وقد اختيرت مملكة النرويج ضيف شرف الدورة، وشخصية المعرض هي سليم حسن، أحد رواد علم المصريات، وشخصية معرض الطفل هي يعقوب الشاروني، كاتب وصحفي مصري من رواد.

و يفتح معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ55 أبوابه للجمهور اليوم الخميس، من العاشرة صباحًا حتى الثامنة مساء، وذلك بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس.

تأتي هذه الدورة تحت شعار "نصنع المعرفة.. نصون الكلمة"، وتقام فعالياتها حتى 6 فبراير المقبل، وتنظمها الهيئة المصرية العامة للكتاب، وتشهد الدورة الـ55 مشاركة 70 دولة من مختلف دول العالم، وتقام على مساحة 80 ألف متر مربع، بإجمالي مساحة تضم (5) صالات للعرض، ويبلغ عدد الناشرين والجهات الرسمية المصرية والعربية والأجنبية المشاركة 1200 دار نشر، كما يبلغ عدد العارضين 5250 عارضًا هذا العام.

وجرى اختيار العالم الأثري الكبير سليم حسن، عميد الأثريين المصريين، ليكون شخصية هذا العام للمعرض، فيما تحل مملكة النرويج كضيف شرف المعرض، وتم اختيار يعقوب الشاروني، الكاتب والصحفي المصري وأحد رواد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي، شخصية معرض الطفل.

عملات نادرة بمعرض الكتاب

عملات نادرة بمعرض الكتاب