الأربعاء 24 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

طلاب الصف الأول الثانوي بالسعيدية: امتحان الفيزياء كان جيدًا وفي مستوى الطالب المتوسط

طلاب الصف الأول الثانوي
طلاب الصف الأول الثانوي بالسعيدية

أدى طلاب الصف الأول الثانوي امتحانات مواد اللغة الأجنبية الثانية والفيزياء اليوم، حيث تباينت آراء الطلاب في مدرسة السعيدية الثانوية حول مستوى الامتحانات.

قال الطالب مصطفى خليل، في الصف الأول الثانوي، إن امتحان الفيزياء كان جيدًا وفي مستوى الطالب المتوسط أما امتحان الإيطالي، فكانت به بعض الصعوبات حيث تواجدت أربع نقاط صعبة في الامتحان، واشتكى منها الكثير من الطلاب، كما أشار إلى أن الوقت لم يكن كافيًا للإجابة في الإيطالي، وكانت الترجمة تحتاج إلى وقت أكبر.

من جانبه، قال محمد أمين في الصف نفسه، إن امتحان الفيزياء كان جيدًا، وكذلك امتحان اللغة الألمانية، وقارن امتحانات اليوم بامتحانات المواد الماضية، حيث وجد أن امتحانات اليوم كانت سهلة إلى حد كبير، وأكد أن مادة الأحياء كانت الأصعب على مدار الامتحانات السابقة.

وأشاد الطالب زياد حسني بمستوى امتحان الفيزياء واللغة الفرنسية اليوم، وقال إنهم كانوا في مستوى الطلاب المتوسطين، ورغم ذلك وجد أن الأسئلة كانت مباشرة، كما أوضح أنه واجه صعوبات في امتحان اللغة الإنجليزية خلال نصف العام، حيث كانت الأسئلة طويلة وتحتاج وقتًا أطول.

 جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب الأول الثانوي 

التاريخالمادة
الخميس 11 يناير 2024اللغة العربية
الأحد 14 يناير 2024الرياضيات
الثلاثاء 16 يناير 2024اللغة الأجنبية الأولى الفلسفة
الخميس 18 يناير 2024التاريخالأحياء
الإثنين 22 يناير 2024الكيمياء الجغرافيا
الأربعاء 24 يناير 2024الفيزياء اللغة الأجنبية الثانية

 

امتحانات الأول الثانوي

وكانت المديريات التعليمية قد وجهت الإدارات والمدارس بضرورة إعلان نتائج الفصل الدراسي الأول مباشرة في المدارس، وفي هذا السياق، وذلك ليتسنى للطلاب معرفة مستواهم التقييمي في الترم الأول.

وأوضحت المديريات، أن نتائج الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل لا تعتبر مؤشرًا على الرسوب، حيث يتبعها فصل دراسي ثاني يحدد فيه مصير الطلاب بشكل نهائي في نهاية العام الدراسي، مشيرة إلى أن الهدف من نتائج الفصل الأول هو فحص مستويات الضعف والقوة لدى الطلاب.

وفي سياق متصل، تم التأكيد على أن نتائج امتحانات الشهادة الإعدادية ستتم إعلانها بعد انتهاء الامتحانات واكتمال عمليات التصحيح وتسجيل الدرجات، وأكدت المديريات أهمية الشهادة الإعدادية، حيث يُعتبر مجموع درجات الطالب في الفصل الدراسي الأول مكملًا لدرجاته في الترم الثاني، ويحدد مستقبل الطالب في تنسيق الثانوية العامة بعد نهاية العام الدراسي.

طلاب الصف الأول الثانوي بالسعيدية
طلاب الصف الأول الثانوي بالسعيدية
طلاب الصف الأول الثانوي بالسعيدية
طلاب الصف الأول الثانوي بالسعيدية
طلاب الصف الأول الثانوي بالسعيدية
طلاب الصف الأول الثانوي بالسعيدية
طلاب الصف الأول الثانوي بالسعيدية
طلاب الصف الأول الثانوي بالسعيدية
طلاب الصف الأول الثانوي بالسعيدية
طلاب الصف الأول الثانوي بالسعيدية
طلاب الصف الأول الثانوي بالسعيدية
طلاب الصف الأول الثانوي بالسعيدية
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