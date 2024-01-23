"حياة كريمة" تؤمّن شتاء دافئ للحماية من البرد والأمطار

تواصل المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” عملها في القرى التابعة لها بالمحافظات بمختلف المحاور في الوقت ذاته حيث تلمس احتياجات المواطنين عن قرب وترصدها وتعمل على إيجاد حلول لها والمساهمة في رفع وتطوير جودة المعيشة لديهم، خاصة المتضررين من برد الشتاء القارس من خلال توفير الغطاء وتسقيف المنازل للحماية من الأمطار.

توزيع البطاطين

وقامت المبادرة بتوزيع البطاطين على الأهالي في القرى النائية، خاصةً في ظل الموجات الباردة والصقيع التي تشهدها عدة محافظات، كما تقدم الدعم والمساعدة للأسر المحتاجة في جميع أنحاء مصر حيث تنفذ "حياة كريمة" بشكل دوري حملات توزيع للبطاطين خلال فصل الشتاء على المستحقين.

وأشاد عدد من المستفيدين بالدعم لكل فئات المجتمع المصري، بغض النظر عن الظروف الاقتصادية الصعبة، وسعي المبادرة دائمًا لتقديم الدعم والمساعدة لكل مواطن حيث قدمت "حياة كريمة" حماية فعّالة من قسوة برد الشتاء، وتسعى جاهدة لتخفيف معاناة الفئات الأشد احتياجًا وتوفير حياة كريمة لهم لحماية الأسر من برد الشتاء.

إقامة أسقف المنازل والعشش

في شمال سيناء، أطلقت مبادرة حياة كريمة حملة تحت عنوان "شتاء وغطاء" حيث تعمل هذه الحملة على حماية الأسر الأكثر احتياجًا في شمال سيناء من قسوة برد الشتاء وفي تصريحات سوسن حجاب، رئيسة مجلس إدارة جمعية حقوق المرأة السيناوية، سلطت الضوء على جهود الحملة في أعمال الخير التطوعية التي تقوم بها الجمعية بالتعاون مع مبادرة حياة كريمة.

وأوضحت حجاب أن الحملة تشمل إقامة أسقف للمنازل والعشش بواسطة البلاستيك المقوى لمواجهة الأمطار، إضافة إلى جمع الملابس والأحذية وجميع مستلزمات الشتاء سواء كانت جديدة أو مستعملة، وتتم عملية الفرز وإعادة التوزيع بشكل فعّال على الفئات المستهدفة خلال فصل الشتاء بالأماكن المستهدفة.