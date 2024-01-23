الثلاثاء 23 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مستفيدات «حياة كريمة»: القوافل التثقيفية للمبادرة الرئاسية وطدت علاقتنا بأبناءنا

حياة كريمة
حياة كريمة

 


تواصل المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» جهودها في قرى مركز برج العرب بين تنفيذ مشروعات تنموية وأخرى تخص البنية التحتية،فالمبادرة الرئاسية إلى إحداث تغيير شامل في حياة المواطنين ليكونوا قادرين على إحتواء أسرهم وتربية أبناءهم.

مستفيدات حياة كريمة: القوافل التثقيفية غيرت علاقتنا بأبناءنا

وتقول نجلاء عبد السلام، إحدى مستفيدات المبادرة الرئاسية، إن “حياة كريمة” لن تبخل في تقديم اي جهد لأهالي برج العرب سواء من مشروعات غيرت حياتنا وعملت على بناءها من جديد أو من خلال القوافل التثقيفية والتوعوية التي أرشدت تفكيرنا وجعلتنا نستوعب أبناءنا ونتقرب منهم.


واصلت، هبه حسن، إحدى المستفيدات من المبادرة الرئاسية: القوافل التثقيفية تناقشنا في موضوعات حيوية مهمة عن تربية أبناءنا والتعامل مع مشكلاتهم خاصة في سن المراهقة، وتخلق اهتمامات مشتركة لنتقرب منهم وتسهم فى قدرتنا على للرد بشأن تساؤلات واستفسارات كثيرة من الأبناء كانت محل شكوى في حياتنا الاجتماعية.


وتابعت كريمة محمود،: وجود “حياة كريمة” في قريتنا، جعل التواصل مع المتخصصين أسهل وبصورة مباشرة ليسمعوا شكوانا ويوجهونا بالطريقة الصحيحة، كما أن هناك متابعة جيدة لحل تلك المشكلات معلقة: "حياة كريمة غيرت حياتنا".

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مستفيدة من"حياة كريمة": المبادرة حققت حلمى ووفرت لى مدربا فى الجمباز

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وتابعت كريمة محمود، إحدى مستفيدات المبادرة الرئاسية،: وجود حياة كريمة في قريتهم، جعل التواصل مع المتخصصين اسهل وبصورة مباشرة ليسمعوا شكوانا ويوجهونا بالطريقة الصحيحة الامثل، كما ان هناك متابعه جيده لحل تلك المشكلات معلقا "حياة كريمة غيرت حياتنا".

 

وتابعت كريمة محمود، إحدى مستفيدات المبادرة الرئاسية، :وجود حياة كريمة في قريتهم، جعل التواصل مع المتخصصين اسهل وبصورة مباشرة ليسمعوا شكوانا ويوجهونا بالطريقة الصحيحة الامثل، كما ان هناك متابعه جيده لحل تلك المشكلات معلقا "حياة كريمة غيرت حياتنا".

 

 

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