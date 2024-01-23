خلال شهر فبراير.. خريطة القوافل العلاجية التابعة لحياة كريمة بالبحر الأحمر

أعلنت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة البحر الأحمر عن خريطة القوافل العلاجية التابعة لمبادرة "حياة كريمة"، والمقرر انطلاقها خلال شهر فبراير المقبل وذلك بقرى ومدن محافظة البحر الأحمر، والتى يتم خلالها الكشف وصرف العلاج وإجراء الفحوصات الطبية مجانًا.

ومن المقرر أن تنطلق القوافل العلاجية الخميس الأول من فبراير بوحدة الأمل بمدينة القصير، وتستقر فيها لمدة يومين الخميس والجمعة، وتنتقل القوافل بعد ذلك يوم 3 و4 فبراير إلى قرية أبو رماد التابعة لمدينة حلايب، جنوب محافظة البحر الأحمر، ومن قرية أبو رماد إلى مدينة حلايب يومى 5 و6 فبراير المقبل، ومنها إلى قريتى حدربه، وأدالديت التابعتين للادارة الصحية بمدينة الشلاتين، يومى 7 و8 فبراير الموافقين الأربعاء والخميس.

وتبدأ القوافل العلاجية فى بداية الأسبوع الثانى من فبراير المقبل بأجراء الكشف الطبى على أهالى قرى حماطه وأبو غصون؛ التابعتين لمدينةمرسى علم يومى الجمعة والسبت الموافقين 9 و10 فبراير، ومن قرى مرسى علم إلى قرية أم الحويطات بسفاجا وتجرى فيها الكشف خلال يومي الأحد والاثنين يومى 11 و12 فبراير.

وتنتهي القوافل العلاجية خلال فبراير المقبل بوحدة الأمل بمدينة رأس غارب يومى 13 و14 فبراير، ويتم خلال تلك القوافل ندوات توعية وعلاجية مختلفة، وكذلك بجانب اجراء الكشف الطبى مجانا وصرف العلاج واجراء التحاليل والأشعة يتم النقل الى اقرب مستشفى في حال تطلب الأمر.

بتكلفة 100 مليون.. البحر الاحمر تفتتح الممشي السياحي شمال الغردقة اليوم

وافتتح اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، أمس الاثنين، مشروع الممشي السياحي بمنطقة الأحياء شمال الغردقة، حيث تم الانتهاء من تنفيذ المرحلة الثالثة والأخيرة من مشروع ممشى الغردقة، والذي يأتي ضمن خطة التنمية بالمدينة السياحية،ويتم افتتاحة ضمن خطة المشروعات المقرر افتتاحها في احتفالات العيد القومي اليوم.

وتم إنشاء المشروع بتكلفة مالية تقدر بـ 100 مليون جنيه تقريبًا، وذلك من خلال مبادرة اجتماعية بالتعاون بين محافظة البحر الاحمر ومستثمري البحر الاحمر من ملاك واصحاب المنتجعات السياحية بالمنطقة التي تم إنشاء المشروع بها،حيث يتمتع الممشى بمسافة بطول 8 كيلو متر تقريبًا، من خلال تجربة تنفيذ ذات طابع سياحي لخدمة أهالي المدينة والوافدين عليها.

ويتميز مشروع الممشى السياحي بمظلات ومساحات خضراء وأشجار وإضاءات وكافيهات مجهزة، ومحلات سياحية، بالإضافة الي مناطق ممارسة رياضة المشى وركوب الدراجات الهوائية علي الممشى.