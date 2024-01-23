مستفيدة من"حياة كريمة": المبادرة حققت حلمى ووفرت لى مدربا فى الجمباز

قامت المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بتطوير وإحلال مراكز الشباب في القرى النائية والأكثر فقرًا، حيث عملت على إدخال الأجهزة الرياضية الحديثة لها وتنظيم المسابقات والندوات الرياضية لبث روح المنافسة بين الشباب والأطفال، كما قامت المبادرة بتوفير مدربين في جميع الألعاب الرياضية لتدريب الأطفال وتحقيق حلمهم بالحصول على بطولات.

المبادرة وفرت لي مدربًا لرفع مستواى في الجمباز

كان حلمها منذ نعومة أضافرها أن تصبح بطلة في رياضة الجمباز، ولم يكن لديها ما يساعدها في تحقيق حلمها، وتمنت فقط أن يتبنى أحدًا حلمها ويؤهلها لتحقيقه، "مريم" بنت قرية الضهرية في محافظة الدقهلية، جاءت المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وحققت حلمها بعد سنوات من التعب.

وقالت "مريم صلاح"، مشاركة فى مسابقة الجمباز التي أقامتها المبادرة في قريتها والقرى المجاورة، إنها تحب تلك الرياضة منذ صغرها ودربت نفسها على اللعبة عن طريق مقاطع الفيديو على موقع "يوتيوب"، لكنها كانت تحتاج إلى مدرب خاص ليتقدم مستواها، وهو ما حققته لها المبادرة، وأكملت أنها تعرفت على تاريخ اللعبة وأساسياتها من خلال المحاضرات التي قدمتها المبادرة للمشاركين، وتعرفت على الكثير من الموهوبين فى ألعاب مختلفة، وهو ما زود ثقتها بنفسها وحبها للرياضة، وجعلها تتمسك بحلمها والحصول على بطولة في لعبتها المفضلة.

وأضافت أنها كانت تشعر بالسعادة عندما علمت بأمر المسابقة وقررت الاشتراك، وأصرت على الحصول على المركز الأول، وخصصت كل وقتها للتدريب وبالفعل حققت طموحها وحصدت بطولة الجمباز، وتابعت أن والديها كانا فخورين بكل إنجاز حققته، ودائمًا ما يشكران القائمين على المبادرة ورئيس الجمهورية بعدما حققوا أحلام البسطاء وقاموا بتطوير القرى النائية وقدموا المشاريع التنموية التي جعلت حياة السكان هادئة بسيطة بعدما عانوا لسنوات طويلة بسبب الإهمال والتهميش.