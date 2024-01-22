خدمة 5 نجوم.. تطوير مركز شاب قرية الضهرية بالدقهلية ضمن"حياة كريمة"

انتهت المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" من تطوير وإحلال مراكز الشباب داخل القرى النائية والأكثر فقرًا، حيث عملت على تطوير المباني داخل تلك المراكز بجانب إدخال الأجهزة الرياضية الحديثه لها، ونظمت المبادرة الدورات التدريبية للشاب لنشر ثقافة الرياضة لهم، بجانب تنظيم المسابقات والتى شارك بها جميع أطفال القرى والشباب.

نظمت المبادرة الرئاسية" حياة كريمة" المسابقات والندوات التوعوية لنشر الوعى الثقافي لدى السكان داخل القرى النائية والأكثر فقرًا في ربوع مصر، كما قامت المبادرة بتطوير مركز شباب قرية الضهرية في محافظة الدقهلية وأدخلت عليه الأجهزة الرياضية الحديثة.

وقال"عبدالعزيز كريم" أحد الأطفال المشاركين فى مسابقات "حياة كريمة" بقرية الضهرية، إن المبادرة غيرت من حياته بعدما طورت من مركز الشباب بالقرية، وجعلته مع زملائه يقررون لعب كرة القدم ضمن مسابقات مركز الشباب، والتفكير فى احتراف اللعبة بدلًا من الاكتفاء باللعب فى الشارع، وأكد أنه يحب كرة القدم، وكان في الماضي يلعب مع أصدقائه فى الشارع أو فى الأماكن المتاحة، لكن تطوير مركز الشباب أوجد لنا ملاعب متطورة داخل القرية سمحت للجميع بتطوير مهاراتهم، لذا كان من الطبيعى أن أفكر مع أصدقائى فى المشاركة بمسابقة الموهوبين التى أقامتها "حياة كريمة"فى كل المجالات.

وأضاف أن المسابقة تضمنت دورة رياضية فى كرة القدم، ونجحت مع فريقى فى الحصول على المركز الأول بها، وأفكر حاليًا فى استكمال تطوير مهاراتى فى اللعبة، بعدما تعلمت أشياء كثيرة ضمن المسابقة، ومن أهمها روح التعاون والاهتمام بالتدريب والعمل من أجل تحقيق الحلم، إلى جانب أننى اكتسبت العديد من الأصدقاء الجدد، مختتم بأنه يتمنى أن تقام فى قريتى مسابقات كثيرة تحت إشراف المبادرة، لأنها تسهم فى إكسابنا المزيد من المعارف والمهارات، فإلى جانب كرة القدم، تعلمت من زملائى تطوير مهاراتى فى الرسم، وبدأت فعلًا التدرب للارتقاء بمستواى الفنى.