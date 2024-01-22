الإثنين 22 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ضمن "حياة كريمة".. رصف طرق 8 قرى في كفر الشيخ

رصف الطرق
رصف الطرق

أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الإثنين، فرد السن والفرمة وتشغيل طبقة الأساس لرصف طرق 8 قرى ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمركز مطوبس، بهدف تحقيق نقلة نوعية في جودة الطرق والنقل لصالح خدمات المواطنين، تضمنت طرق "الهوكس، إبيانة، قومسيون شرق، بنى بكار، وبرمبال" فضلًا عن رصف طرق قرية معدية مهدى، بمركز مطوبس.

 

المحافظ يتابع رصف الطرق

وقال محافظ كفرالشيخ، إنه يتابع أعمال رصف طرق قرية معدية مهدي، وقرية إبيانة، وذلك بالاعتماد على التربة المثبتة باستخدام أسمنت العريش المستخدم في تحسين خواص التربة من خلال خلط سن الطبقة مع الأسمنت عن طريق ماكينة الـ FDR الخاصة بتنفيذ ووضع طبقة الأسفلت، بالإضافة إلى أعمال الفرمة وفرد السن لطرق قرية الهوكس، وبرمبال، وقرية قومسيون شرق، وأعمال التدبيش لسند جوانب الطريق في الأماكن المنهارة في طريق مدخل قرية سراج والمجمعات الحكوميه قبل البدء في أعمال الرصف، فضلًا عن أعمال الفرمة والتسوية والأرنكة وفرد طبقة الأساس بطريق مدخل قرية بني بكار بمركز مطوبس، تنفيذ جهاز تعمير الساحل الشمالى الأوسط، وذلك تحت إشراف مجلس الوزراء، ومحمد رأفت، معاون محافظ كفرالشيخ للمشروعات القومية، واللواء حاتم الهيدبى، رئيس مركز ومدينة مطوبس.

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وأكد محافظ كفرالشيخ، أنه يتابع أعمال الرصف بالمراكز والمدن لرفع مستوى الخدمات والمرافق المقدمة للمواطنين، حيث يتم تنفيذ الأعمال طبقا للجدول الزمنى المحدد لأعمال الرصف وفى مواعيدها المقررة والمواصفات الفنية المطلوبة ورفع كفاءة الطرق لرفع العبء عن كاهل المواطنين، وتعزيز معدلات التنمية بالمحافظة.

وأشار محافظ كفرالشيخ، إلى حرصه المستمر على متابعة المشروعات التى تتم على أرض الواقع داخل المحافظة بصفة دورية، للوقوف على نسب التنفيذ والتأكد من مراعاة كافة المواصفات الفنية المقررة ومعايير الجودة المحددة والانتهاء من تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية في موعدها، بهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة لأبناء المحافظة.

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