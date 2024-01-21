محافظ كفرالشيخ يزور مصابى حادث سقوط سور "بلكونة" فى دسوق

انتقل اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، وعمرو البشبيشى، نائب محافظ كفرالشيخ، إلى مستشفى دسوق العام للاطمئنان على مصابي حادث سقوط سور بلكونة الطابق الخامس علوي لأحد المنازل بشارع سعد زغلول بمدينة دسوق.

وفور وقوع الحادث تحرك محافظ كفرالشيخ إلى موقع الانهيار الجزئي بمدينة دسوق، وأمر بفرض كردون حول الموقع، وإخلاء المنزل من السكان حفاظًا على أرواحهم، مكلفًا كل الأجهزة المعنية بمتابعة اتخاذ كل الإجراءات.

فيما أكد مصدر بمديرية الشئون الصحية بمحافظة كفرالشيخ أنه قد تم نقل 11 مصابًا في حادث انهيار منزل بشارع سعد زغلول لمستشفي دسوق العام من أجل تلقي العلاج لهم، وتم نقل جثة المتوفى لمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة التي تحقق في الأمر.

وأوضح المصدر أن سيارات الإسعاف قد هرعت على الفور لموقع الحادث ونقلت المصابين للمستشفى، وأن الحالات الصحية لأغلب المصابين مستقرة ومتنوعة ما بين كسور وارتجاجات، وحاليًا تُقدَّم لهم كل أوجه الرعاية بمستشفى دسوق الذي أعلن الطوارئ فور وقوع الحادث من أجل استقبال كل المصابين وإسعافهم، موضحًا أن أغلب الحالات سوف تغادر المستشفى خلال الساعات القليلة المقبلة بعد تقديم كل أوجه الرعاية الصحية لهم.

والمصابون هم: نرمين سعيد محمد عباس، كدمات متفرقة بالجسم واشتباه كسور، ابتسام ظريف رمضان، اشتباه كسور وجروح بالوجه، محمد الشحات أحمد محمد، اشتباه كسور وكدمات بالجسم وجروح، هبة محمد السيد، جروح متفرقة بالجسم، رحمة أحمد طلعت، كدمات متفرقة وجروح بالجسم، عبدالحميد محمد عبدالله، كسر مضاغف بالذراع اليمنى، محمد عصام جمعة، كسر بالقدم اليمنى، نورا محمد السيد، اشتباه ما بعد الارتجاج، أيتن ياسر الحطي، اشتباه كسور وجروح بالوجه، أحمد محند جنبر، اختناق، منى عبدالسلام منيسي، جروح متفرقة بالجسم.