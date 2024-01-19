الجمعة 19 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

افتتاح 4 مساجد جديدة في محافظة كفر الشيخ

افتتاح مسجد
افتتاح مسجد

أعلن الشيخ عطا بسيوني، وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الجمعة، عن افتتاح أربعة مساجد  بالمحافظة في بداية العام الجديد، في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالمساجد مبنى ومعنى، والحرص المستمر على عمارة بيوت الله وتشيدها ومواكبة الجمهورية الجديدة، وبتوجيهات من الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.

وأضاف بسيوني، أنه تم افتتاح المساجد التالية:

وبيانهم كالتالي: 
١. مسجد تفتيش الأوقاف – عزبة تفتيش الأوقاف - قلين.
٢. مسجد الحميدية الكبير – قرية الحميدية – كفر الشيخ.
٣. مسجد شرق البنوان – قرية شرق البنوان- السحايت - الحامول.
٤. مسجد البحري – القصابي – سيدي سالم.

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وأوضح وكيل الوزارة، أن هذه الافتتاحات تمت في جو يسوده البهجة والفرح والسرور بحضور الشيخ على حمدون، مدير إدارة غرب كفرالشيخ، والشيخ حمدي جعفر، مدير إدارة قلين، والدكتور عبدالصمد أحمد عبد العزيز، مدير إدارة الحامول شرق، والشيخ فؤاد ناجي، مدير إدارة سيدي سالم غرب، وعدد من التنفيذيين والصحفيين وأعضاء مجلس النواب وعلماء الأزهر والأوقاف وجماهير غفيرة من رواد هذه المساجد.

تابع، أنه انطلقت فعاليات القافلة الدعوية الكبرى من مسجد " المرسي" والتابع لإدارة أوقاف بيلا، وقد تحدث الجميع بصوت واحد حول موضوع: " خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ.. جمالُ المظهرِ والجوهرِ ".

وقامت هذه القافلة ببعض الأنشطة الدعوية المهمة منها:
أولًا: عقد مقرأة القرآن الكريم للسادة الائمة بمسجد المرسي ببيلا.
ثانيًا: عقد مقرأة القرآن الكريم للجمهور بمسجد المرسي ببيلا.
ثالثًا: عقد البرنامج التثقيفي للطفل بمسجد المرسي ببيلا.

وأكد وكيل الوزارة أن جميع المساجد قد التزمت بالخطبة الموحدة وبالوقت المحدد على مستوى المحافظة ولم يتم رصد أى مخالفات ولله الحمد.

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