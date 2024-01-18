محافظ كفرالشيخ يستقبل مدير جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية

استقبل اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الخميس، اللواء الحسين فرحات، المدير التنفيذي لجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، بمكتبه بديوان عام المحافظة، وذلك لبحث عدد من ملفات تنمية الثروة السمكية وأعمال التطوير التى تشهدها بحيرة البرلس.

جاء ذلك بحضور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفرالشيخ، ومحمد رأفت، معاون محافظ كفرالشيخ للمشروعات القومية، والمهندس محمد خضر زيدان، وكيل الوزارة، رئيس الإدارة المركزية للثرة السمكية بكفرالشيخ، والدكتور أحمد سنى الدين، رئيس الإدارة المركزية للإنتاج والتشغيل بهيئة الثروة السمكية، وعدد من القيادات التنفيذية.

تطهير بحيرة البرلس

قال محافظ كفرالشيخ، إنه تم مناقشة أعمال إزالة التعديات والتطهير والتكريك ببحيرة البرلس، فضلًا عن بحث عدد من ملفات تنمية الثروة السمكية وأعمال التطوير التى تشهدها بحيرة البرلس، للمساهمة فى زيادة الإنتاج السمكى بالمحافظة، وذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بضرورة وضع رؤية إستراتيجية للثروة السمكية وتطوير البحيرات وتحقيق الاكتفاء الذاتى من الأسماك وفائض للتصدير، وتوفير فرص عمل، في ظل إطلاق الدولة لعدد من مشروعات الثروة السمكية العملاقة ومنها مشروع المدينة السمكية الصناعية بغليون بمحافظة كفرالشيخ.

وفى نهاية اللقاء تبادل اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، اللواء الحسين فرحات، المدير التنفيذي لجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية الدروع التذكارية للمحافظة وجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية.