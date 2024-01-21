محافظ كفر الشيخ يكشف تفاصيل حادث سقوط سور بلكونة في دسوق

أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أن حادث سقوط سور بلكونة في الطابق الخامس، لأحد المنازل بشارع سعد زغلول بمدينة دسوق، أسفرعن إصابة 9 أشخاص بإصابات متنوعة، من بينهم " هبة. م أ ٢٥ سنة، إبتسام. ظ. ر٤٠ سنة، نورا. م. أ ٢٨ سنة"، يقمن بمركز دسوق، حيث تم نقلهم لمستشفي كفرالشيخ العام، بينما يتلقى باقي المصابين الخدمة الطبية بمستشفى دسوق العام.

وأوضح المحافظ، أن الحادث أسفر أيضا عن وفاة المواطن " محمد.ع. ك٤٥ سنة" مقيم بمركز المحمودية _محافظة البحيرة، وقام محافظ كفرالشيخ، بزيارة مصابي الحادث، بمستشفي دسوق العام للإطمئنان عليهم، مقدمًا خالص العزاء لأسرة المتوفي، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.

وفور وقوع الحادث إنتقل محافظ كفرالشيخ الي موقع الانهيار الجزئي، بمدينة دسوق، وأمر بفرض كردون حول الموقع، وإخلاء المنزل من السكان، حفاظًا على أرواحهم، مكلفًا مديرية التضامن الاجتماعي، والوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق، والأجهزة الآخرى المعنية بمتابعة إتخاذ كافة الإجراءات ؛ فيما تباشر نيابة دسوق العامة إجراءاتها.

جاء ذلك بحضور جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة دسوق، والدكتور محمد شقوير، وكيل وزارة الصحة، والدكتور أحمد الجنزوري، رئيس هيئة الإسعاف بكفرالشيخ، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية.



فيما أكد مصدر بمديرية الشئون الصحية بمحافظة كفر الشيخ، أنه قد تم المصابين مصاب في حادث انهيار منزل بشارع سعد زغلول لمستشفي دسوق العام من أجل تلقي العلاج لهم مما تم نقل جثة المتوفي لمشرحة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة التي تحقق في الأمر.

وأوضح المصدر، أن سيارات الإسعاف قد هرعت علي الفور لموقع الحادث ونقلت المصابين المستشفي، وأن الحالات الصحية لأغلب المصابين مستقرة ومتنوعة ما بين كسور وارتجاجات وحاليا تقدم لهم كافة أوجه الرعاية لهم بمستشفي دسوق التي أعلنت الطوارئ فور وقوع الحادث من أجل إستقبال كافة المصابين واسعافهم، موضحا أن أغلب الحالات سوف تغادر المستشفي خلال الساعات القليلة المقبلة بعد تقديم كافة أوجه الرعاية الصحية لهم.