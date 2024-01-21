الأحد 21 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

أسماء المصابين في حادث انهيار شرفة عقار بكفر الشيخ

اسعاف
اسعاف

قال مصدر بمديرية الشئون الصحية بمحافظة كفر الشيخ، أنه تم نقل 11 مصاب في حادث انهيار شرفة منزل بشارع سعد زغلول لمستشفي دسوق العام من أجل تلقي العلاج لهم، كما تم نقل جثة المتوفي لمشرحة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة التي تحقق في الأمر.

 

وأوضح المصدر، خلال تصريحات خاصة لـ " الدستور"، أن سيارات الإسعاف هرعت علي الفور لموقع الحادث ونقلت المصابين المستشفي، وأن الحالات الصحية لأغلب المصابين مستقرة ومتنوعة ما بين كسور وارتجاجات وحاليا تقدم لهم كافة أوجه الرعاية لهم بمستشفي دسوق التي أعلنت الطوارئ فور وقوع الحادث من أجل إستقبال كافة المصابين واسعافهم، موضحا أن أغلب الحالات سوف تغادر المستشفي خلال الساعات القليلة المقبلة بعد تقديم كافة أوجه الرعاية الصحية لهم.

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والمصابين هم: نرمين سعيد محمد عباس، كدمات متفرقة بالجسم واشتباه كسور، ابتسام ظريف رمضات اشتباه كسور وجروح بالوجه، محمد الشحات أحمد محمد، اشتباه كسور وكدمات بالجسم وجروح، هبه محمد السيد، جروح متفرقة بالجسم، رحمة أحمد طلعت، كدمات متفرقة وجروح بالجسم، عبدالحميد محمد عبدالله، كسر مضاغف بالذراع الأيمن، محمد عصام جمعة، كسر بالقدم اليمنى، نورا محمد السيد، اشتباه ما بعد الارتجاج، أيتن ياسر الحطي،  اشتباع كسور وجروح بالوجه، أحمد محند جنبر، اختناق، مني عبدالسلام منيسي، جروح متفرقة بالجسم.

وشهد مركز ومدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ، سقوط شرفة لمنزل يقبع بأحد أشهر الشوارع التجارية بالمدينة وهو شارع سعد زغلول، ما تسبب في وفاة شخص وإصابة 11 أخرين، وذلك حسب الحصيلة الأولية، حيث تم نقل المصابين لمستشفى دسوق العام من أجل تلقي العلاج اللازم

فيما أكد جمال ساطور، رئيس مركز ودسوق، خلال تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن الوحدة المحلية تلقت إخطارا بوقوع الحادث، وأنه قد قام علي الفور بالانتقال إلي موقع الحادث مع الأجهزة الأمنية ومعرفة ملابساته.

 

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