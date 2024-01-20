السبت 20 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رئيس "دسوق" بكفر الشيخ يشدد على منع التعدي على نهر النيل بقرى خط الساحل

جولة رئيس دسوق بكفر
جولة رئيس دسوق بكفر الشيخ

أجرى جمال ساطور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ، اليوم السبت، جولة ميدانية  بقرى جنوب دسوق خط الساحل “محلة أبو علي، كفر مجر، محلة دياى”، وتجول بشوارع القرى لمتابعة منظومة النظافة ولقاء مع مواطنين القرية ومناقشة المشكلات.

التصدي للتعدي على نهر النيل

 ووجه رئيس المدينة بضروة التواصل مع المواطنين وعرض كافة المعوقات بالقرى من مشاكل صرف صحى وخلافه من أجل حلها والعمل على حملات النظافة والإنارة والتصدى للمخالفات فى حينه، مشددا على ضرورة إيقاف أى تعد على نهر النيل بقرى خط الساحل.

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كما وجه جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة دسوق، بنقل السوق العمومي بقرية كفر مجر لداخل القرية وحصر جميع التعديات وقراراتها واستمرار أعمال حملات النظافة ومسح وتسوية وتمهيد الشوارع والمداخل ورفع كفاءة النظافة بنطاق قرى وتوابع مركز دسوق.

كما قام رؤساء القرى بالعمل على تسليك خطوط الصرف الصحى وخفض المنسوب وصفايات الأمطار بالقرى والتوابع، بالإضافة إلى متابعة المشروعات القومية القائمة بالقرى ورفع كفاءة الإنارة العامة بالقرى واستكمال أعمال رفع كفاءة الإنارة العامة فضلًا عن استمرار العمل، لرفع مستوى الخدمات والتواصل مع المواطنين، والمتابعة على مدار الساعة، بالإضافة إلى المرور على كافة القطاعات الخدمية ومتابعة المرافق الحيوية محطات المياه والصرف بالإضافة إلى حل مشاكل الصرف وتطهير البيارات ومحطات خفض المنسوب والمشروعات القائمة بنطاق القرى والتوابع الأخرى.

فيما تابع رئيس مركز ومدينة دسوق، سير العمل واستمرار تكثيف جهود القسم الزراعى لتجميل المدينة القسم الزراعى (المشتل) التابع للوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق، وتقليم وتهذيب الأشجار بالحدائق العامة والميادين وجميع المداخل والمخارج والأحواض الزراعية بمنتصف الطرق والنخيل ومتابعة أعمال تجديد زراعات الأحواض الزراعية ومتابعة أعمال تنظيف الأحواض والحشائش وأعمال الري، لرفع كفاءة الحدائق العامة وتجميل شوارع المدينة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بالمدينة.

 

مركز دسوق نهر النيل قري الساحل محلة دياي كفر الشيخ

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