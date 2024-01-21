الأحد 21 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

بـ40 جنيهًا.. إقبال كثيف على شراء الأسماك الحية فى كفرالشيخ

بيع الأسماك
بيع الأسماك

شهدت السيارات التابعة للمنطقة الشمالية العسكرية لبيع الأسماك بأسعار مخفضة للأهالي بمركز ومدينة بيلا بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الأحد، إقبالًا كثيفًا من المواطنين، حيث تراص الأهالي في طوابير للحصول على الأسماك المطروحة من البلطي من الدرجة الأولى والسوبر، والذي تم توفيره بأسعار تترواح من 40 و50 جنيهًا و62 جنيهًا للكيلو، من إنتاج مزارع الثروة السمكية بالمحافظة، بأسعار مخفضة للمواطنين.

جاء ذلك بناءً على توجيهات اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، بتوفير الأسماك الحية للمواطنين بأسعار مخفضة، ضمن مبادرة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء لتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة، والرقابة على المحال والمنشآت التجارية.

وكان محافظ كفرالشيخ، قد أعلن عن طرح كميات من الأسماك، من إنتاج مزارع الثروة السمكية أمام الجمهور، بمدينة بيلا، اليوم الأحد، على السيارات المتمركزة أمام ديوان مجلس مدينة بيلا، بأسعار تتراوح ما بين 40 جنيهًا وحتى 62 جنيهًا للكيلو، بالتنسيق مع جهاز البحيرات وتنمية الثروة السمكية والمنطقة الشمالية العسكرية، والتي تقوم بنقل الأسماك وعرضها للبيع للمواطنين من خلال السيارات المتنقلة التابعة لها بأسعار مخفضة.

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وفي وقت سابق، فقد تابع محافظ كفرالشيخ، موقف توافر السلع الغذائية والأساسية للمواطنين بمعرض السلع الأساسية المخفضة بشارع الجيش أمام بوابة جامعة كفرالشيخ، بالمنطقة اللوجستية، للعمل يوميًا من 11 صباحًا وحتى 8 مساءً، في إطار التشغيل التجريبي للمعرض ضمن تطبيق مبادرة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء لخفض أسعار السلع الغذائية الأساسية للمواطنين، مشيدًا بقرار رئيس الوزراء لما له من مردود إيجابي على المواطن البسيط، في ظل ما يشهده العالم من أزمات اقتصادية، ما يؤكد وقوف القيادة السياسية إلى جانب المواطن والعمل على رفع العبء عن كاهل البسطاء.  

وقال محافظ كفرالشيخ، إن المبادرة تهدف إلى تخفيض أسعار 7 سلع أساسية بنسب من 15 لـ25% وهى سلع "السكر والزيت والعدس والفول والألبان والجبن والمكرونة والأرز"، بالإضافة إلى خفض 15% على الدواجن الحية والمجمدة والبيض.

وأضاف أنه يتابع بشكل مكثف الحملات اليومية التي تقوم بها الوحدات المحلية، والتموين، والصحة، والطب البيطري، لإحكام الرقابة على أسعار السلع الغذائية، بالمحال التجارية والأسواق، ومنافذ البيع، ومتابعة التخفيضات التى تقدمها معارض "معًا ضد الغلاء" والتي تم افتتاحها بالمدن، لتوفير السلع الغذائية والأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة، ومواجهة أي ممارسات احتكارية أو زيادات في الأسعار، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

مركز بيلا الأسماك الحية محافظة كفر الشيخ بيع الأسماك سلع أساسية

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