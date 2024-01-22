محافظ أسوان يكلف بمواصلة تفقد مشروعات "حياة كريمة" بوادي خريت

كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، وحدة حياة كريمة باستمرار الجولات الميدانية لتفقد الموقف التنفيذى للمشروعات الجارية بجميع القرى والنجوع المستهدفة، بالإضافة إلى سرعة التفاعل مع المطالب والشكاوى الجماهيرية وإيجاد الحلول المناسبة لتلبيتها بالشكل المطلوب.

جاء ذلك فى إطار المتابعة المتواصلة لمعدلات الإنجاز بمشروعات المبادرة الرئاسية (التطوير الشامل للريف المصرى.. حياة كريمة).

مشروعات حياة كريمة بقرية وادى خريت

ومن جانبه أكد اللواء ياسر عبد الشافى السكرتير المساعد، قيام وحدة حياة كريمة بجولة ميدانية لتفقد المشروعات الجارية بقرية وادى خريت بمركز نصر النوبة والتى تضم 6 قرى رئيسية و5 نجوع وتوابع بإجمالى 19 ألف نسمة وذلك بمرافقة أعضاء لجنة القرية وأيضًا سكرتير القرية.

وأشار إلى أن الجولة شملت تفقد مشروع تطوير نقطة شرطة وادى خريت بنسبة تنفيذ 100%، بالإضافة إلى مشروع رفع كفاءة مركز شباب خريت، وإنشاء المجمع الزراعى بنسبة تنفيذ 97% لكل منهما، علاوة على تفقد مشروع إنشاء مجمع الخدمات الحكومية بنسبة تنفيذ 98%.

كما أوضح السكرتير المساعد، أنه خلال الجولة الميدانية تم التواصل والتنسيق مع مختلف الجهات والوزارات المعنية لإزالة كافة المعوقات والمشكلات وتلافى جميع الملاحظات المرصودة لضمان الانتهاء من جميع المشروعات فى مواعيدها المحددة والبدء فى تشغيلها لتلبية المطالب والإحتياجات الجماهيرية بجميع القرى والنجوع المستهدفة.

ولفت إلى ضرورة تكثيف الجهود المبذولة لرفع نسب ومعدلات التنفيذ علاوة على عدم التهاون وعدم السماح بأى تأخير فى البرامج الزمنية المحددة مع سرعة استبدال المقاولين والشركات المتقاعسة لضمان الانتهاء من جميع المشروعات والبدء في تشغيلها لتلبية المطالب والاحتياجات الجماهيرية بالشكل المطلوب.