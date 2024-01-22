الإثنين 22 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تعرض لكسر مفاجئ.. محافظ أسوان: إصلاح خط طرد الصرف الصحي "دراو–بلانة"

أعمال التصليح
أعمال التصليح

أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، توجيهاته بسرعة الانتهاء من إصلاح خط طرد الصرف الصحى "دراو – بلانة " قطر 800 مم، والذي تعرض لحدوث كسر مفاجئ أمس مما أدى إلى قطع المياه عن عدد من المناطق بمدينتي كوم أمبو ودراو، وتم الإعلان المسبق عن القطع قبل القطع لتدبير المواطنين لاحتياجاتهم من المياه. 

التدخل السريع لفرق الصيانة

وقامت فرق الصيانة التابعة لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بقيادة المهندس عبد الصبور الراوى القائم بأعمال رئيس الشركة، بالتدخل السريع حيث تم تغيير 3 مواسير نوعية "الزهر المرن". 

وجاري استكمال الأعمال على قدم وساق لإصلاح الخط بشكل كامل، ليعقب ذلك إعادة ضخ مياه الشرب مرة أخرى طبقًا للمواعيد المحددة. 

محافظ أسوان أعمال الإصلاح كسر مفاجئ خط طرد شركة مياه الشرب والصرف الصحي

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