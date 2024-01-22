الإثنين 22 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ أسوان يوقع عقد مشاركة مع "تنمية الصعيد" لإنشاء محطة نقل دولية

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وقع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، عقد مشاركة مع اللواء مهندس شريف صالح رئيس هيئة تنمية الصعيد. 

جاء ذلك بحضور الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ، وبشأن إنشاء وإدارة محطة نقل دولية بأسوان، والتى تتكامل مع بروتوكول التعاون المشترك بين الجانبين لتحقيق الأهداف الاستراتيجة الخاصة بتعظيم الاستفادة والوصول إلى أقصى نتائج وبما يتفق مع تحقيق التنمية المستدامة التى يلمسها المواطن من خلال خلق فرص عمل جديدة للشباب الأسوانى. 

توفير الاعتمادات المالية لتنفيذ المشروعات 

 

ومن جانبه قدم اللواء أشرف عطية محافظ أسوان شكره لهيئة تنمية الصعيد بقيادة اللواء شريف صالح لتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ سلسلة متميزة من المشروعات المشتركة البناءة والهادفة، فضلًا عن الدور المتميز الذى تقوم به الهيئة لدعم العديد من المشروعات التنموية والاستثمارية بنطاق المحافظة.  

 

وأوضح اللواء أشرف عطية، أن إنشاء وإدارة محطة نقل دولية سيتم فيه استخدام التقنيات العلمية الحديثة توافقًا مع الخطة العامة للدولة الاقتصادية والاجتماعية فى أقاليم الصعيد.  

 

فيما قدم اللواء شريف صالح، رئيس هيئة تنمية الصعيد شكره لمحافظ أسوان على اهتمامه المستمر بتسريع وتيرة العمل بالمشروعات المشتركة لنجنى قريبًا ثمار هذه الجهود وتحقيق طفرة كبيرة بأسوان فى ظل توافر كافة عناصر التنمية بها. 

 

ولفت رئيس هيئة تنمية الصعيد، إلى أنه سيتم تشكيل لجنة تنسيقية مشتركة بين الطرفين يتوافر بها كافة العناصر لتكون مهمتها وضع الآلية التنفيذية له للوصول إلى أفضل العوائد التى تصب فى صالح المواطن الأسوانى.

محافظ أسوان توقيع عقد مشاركة رئيس هيئة تنمية الصعيد إنشاء وإدارة محطة نقل دولية

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