الإثنين 22 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

سرادق عزاء لشقيقة الفنان "محمد منير" فى منشية النوبة

العزاء
العزاء

أقام أهالى منطقة منشية النوبة بمدينة أسوان، التى شهدت نشأة المغني محمد منير، عزاء لشقيقة الفنان الكبير التى توفيت مساء أمس بالقاهرة.

وشهدت جمعية منشية النوبة تواجد عدد كبير من الأهالى لتقديم واجب العزاء للأقارب والأحباب فى وفاة شقيقة الفنان محمد منير.

وجاء ذلك فى أجواء مليئة بالحزن والمواساة، كما أنها بمثابة لافتة طيبة من أهالى منطقة منشية النوبة للوقوف بجانب الكينج فى محنته، وبعث مشاعر حب التى تدعمه فى مصيبته.

وتواصل عدد من الأهالى بالفنان محمد منير وقاموا بتقديم واجب العزاء في شقيقته، كما قام الفنان محمد منير بتوجيه الشكر لهم لإقامة عزاء بمسقط رأس شقيقته التى توفيت مساء أمس. 

يذكر أن شقيقة الفنان محمد منير، توفيت أمس السبت، وتمت مراسم تشييع جثمانها ودفنها فى مقابر العائلة المتواجدة بالقاهرة. 

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IMG-20240121-WA0014
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منشية النوبة الكينج محمد منير وفاة شقيقة الكينج اهالي منشية النوبة أسوان

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