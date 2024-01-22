الإثنين 22 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ أسوان يتابع فعاليات معرض "أيادي مصر" للحرف التراثية واليدوية

معرض أيادى مصر
معرض أيادى مصر

تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان فعاليات معرض "أيادى مصر للحرف التراثية واليدوية"، والذي يتم تنفيذه في الفترة من 20 إلى 22 يناير الجاري، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، بحديقة بلازا درة النيل المواجهة لديوان عام المحافظة. 

ويشارك في المعرض 20 محافظة، بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية بقيادة اللواء هشام آمنة، وبإشراف رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي. 

وأكد محافظ أسوان أنه يتم تقديم كافة التسيهلات والتيسيرات أمام العارضين من المصنعيين للحرف اليدوية والمشغولات التراثية المتنوعة لإنجاح فعاليات هذا المعرض، وتحقيق العوائد الإيجابية لهم من خلال التسويق الجيد لمنتجاتهم التى تتميز بالجودة العالية. 

وأشاد المحافظ بالتنوع المتميز للمنتجات من مختلف المحافظات المشاركة، وهو الذي يشهد إقبالًا للتعرف على الطراز والطابع الذى تتميز به كل محافظة، مشددًا على أهمية أن تكون الأسعار للمعروضات مخفضة حتى ينجح العارضين فى بيعها وتسويقها بشكل جيد سواء لأهالي المحافظة أو الزائرين لها من المصريين والأفواج السياحية. 

محافظ أسوان معرض أيادي مصر المشغولات اليدوية مشاركة 20 محافظة

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