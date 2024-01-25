الخميس 25 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

علم فلسطين "القِبلة الأولى" لزوّار معرض القاهرة للكتاب 2024 (صور)

معرض الكتاب
معرض الكتاب

حرص عدد من زوار معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ55 على إظهار تضامنهم القوي مع الشعب الفلسطيني، من خلال التقاط الصور التذكارية بجانب جناح وعلم دولة فلسطين ورفع علامة النصر.

وتعكس هذه اللحظات التضامن والدعم القوي من قبل الشعب المصري تجاه الأشقاء الفلسطينيين، وقد أظهر الزوار شعورهم التضامني وتأييد الحق الفلسطيني والقضية الفلسطينية.

يفتح معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ55 أبوابه للجمهور، اليوم الخميس، من العاشرة صباحًا حتى الثامنة مساء، وذلك بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس.

تأتي هذه الدورة تحت شعار "نصنع المعرفة.. نصون الكلمة"، وتقام فعالياتها حتى 6 فبراير المقبل، وتنظمها الهيئة المصرية العامة للكتاب.

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القاهرة الدولي أتوبيسات معرض القاهرة الدولي للكتاب أجنحة معرض القاهرة الدولي للكتاب “شغف الكتابة ” 10 اصدارات في معرض الكتاب

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