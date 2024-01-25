علم فلسطين "القِبلة الأولى" لزوّار معرض القاهرة للكتاب 2024 (صور)

حرص عدد من زوار معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ55 على إظهار تضامنهم القوي مع الشعب الفلسطيني، من خلال التقاط الصور التذكارية بجانب جناح وعلم دولة فلسطين ورفع علامة النصر.

وتعكس هذه اللحظات التضامن والدعم القوي من قبل الشعب المصري تجاه الأشقاء الفلسطينيين، وقد أظهر الزوار شعورهم التضامني وتأييد الحق الفلسطيني والقضية الفلسطينية.

يفتح معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ55 أبوابه للجمهور، اليوم الخميس، من العاشرة صباحًا حتى الثامنة مساء، وذلك بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس.

تأتي هذه الدورة تحت شعار "نصنع المعرفة.. نصون الكلمة"، وتقام فعالياتها حتى 6 فبراير المقبل، وتنظمها الهيئة المصرية العامة للكتاب.

IMG-20240125-WA0099

IMG-20240125-WA0098

IMG-20240125-WA0096