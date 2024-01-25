الخميس 25 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

صورة الإمام الطيب تزين جناح "أيادي مصر" بمعرض الكتاب

معرض الكتاب
معرض الكتاب

خطفت صورة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، أنظار زائري معرض الكتاب وتحديدًا داخل جناح "أيادي مصر"، للمشغولات اليدوية.

ووضع أحد العارضين قطعة من المشغولات اليدوية عبارة عن شنطة قماش تحمل صورة الإمام الأكبر في واجهة الجناح، مما دفع عدد من الزائرين لالتقاط الصور التذكارية معها.

وشهدت بوابات معرض القاهره الدولي للكتاب، المُقام بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية، إقبالًا كثيفًا من قبل المواطنين في الدقائق الأولى من فتح أبوابه لاستقبال الجمهور في يومه الأول اليوم الخميس، بعد افتتاحه الرسمي أمس الأربعاء.

افتتاح معرض الكتاب

وتوافد مئات المواطنين من مختلف الفئات والأعمار على معرض القاهرة الدولي للكتاب قبل فتح أبواب المعرض، واصطفوا في طابور واحد في انتظار موعد الدخول، وبمجرد فتح الأبواب بدأوا في الدخول تدريجيًا بشكل منظم لتفادي الزحام والتكدس.

وتشهد الدورة الـ55 مشاركة 70 دولة من مختلف دول العالم، وتُقام على مساحة 80 ألف متر مربع، بإجمالي مساحة تضم (5) صالات للعرض، ويبلغ عدد الناشرين والجهات الرسمية المصرية والعربية والأجنبية المشاركة 1200 دار نشر، كما يبلغ عدد العارضين 5250 عارضًا هذا العام.

وجرى اختيار العالم الأثري الكبير سليم حسن، عميد الأثريين المصريين، ليكون شخصية هذا العام للمعرض، فيما تحل مملكة النرويج كضيف شرف المعرض، وتم اختيار يعقوب الشاروني، الكاتب والصحفي المصري وأحد رواد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي، شخصية معرض الطفل.

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جناح الشرطة فى معرض القاهرة الدولى للكتاب 2024

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معرض الكتاب الدورة الـ 55 معرض القاهره الدولي للكتاب زوار معرض القاهرة الدولي للكتاب دورة معرض الكتاب 2024

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