في ذكرى ميلاده... حقيقة إزالة اسم نجيب الريحاني من عمارة الإيموبيليا

في ذكري ميلاده.. حقيقة ازالة أسم نجيب الريحاني من عمارة الايموبيليا

أبو حلموس.. سلامة في خير.. غزل البنات.. أعمال فنية حققت نجاحًا كبيرًا بطولة الفنان الراحل نجيب الريحاني أو الضاحك الباكي كما اطلق عليه، الذي يحل اليوم ٢١ يناير ذكري عيد ميلاده، حيث ولد عام ١٨٨٩م، وتوفي في عام ١٩٤٧م، وفي عمارة الإيموبيليا، والمعروفة بعمارة المشاهير في منطقة وسط البلد، عاش الريحاني أيام تألقه الفنية حتي توفي وقت الوفاة.

وفي ذكري ميلاده تكشف “الدستور” عن حقيقة ازالة أسم نجيب الريحاني من عمارة الايموبيليا

ذكرى ميلاد نجيب الريحاني

قمنا بزيارة العمارة التي تقع في شارع شريف، وتحديدا تقاطع قصر النيل، وهي عمارة تتكون من مدخلين كل مدخل خاص ببرج مواجه للأخر، وبالاقتراب من المدخل الأول الذي يقابله نفق صغير يخدم سكان العقار، لاحظنا ازالة اللافتة الشهيرة التي كانت توجد في بهو العمارة، الدالة علي سكن الريحاني بالعقار، ولم يتبقي سوي لافتة معدنية صغيرة يطمس أحرفها الاتربة، تحمل أسم الفنان الراحل، تحدثنا مع محمد فرد أمن خاص بالعمارة، حيث قال "بالفعل كان يقطن الكوميديان الكبير نجيب الريحاني العقار لمدة طويلة، وهذا علمت به عند عملي هنا منذ عشر سنوات.



حقيقة إزالة اسم نجيب الريحاني



كانت توجد لافتة رخامية موجود بها قائمة طويلة من مشاهير المجتمع الذين عاشوا بالعقار، علي سبيل المثال الريحاني، أنور وجدي، ليلي مراد، محمد فوزي، وكان يوجد بالفعل لافتة كبيرة تحمل أسماء هؤلاء المشاهير، لكن منذ فترة تم ازالة هذه اللافتة الضخمة، من جانب الملاك الحاليين للعقار، لوضع لافتة جديدة تليق بهم، ولم يتبقي سوي لافتة معدنية صغيرة تحمل أسم الريحاني بصفته أول من سكن العقار بعد بنائه مباشرة".

عمارة الإيموبيليا

عمارة الإيموبيليا

عمارة الإيموبيليا