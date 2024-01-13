في عيد ميلاده.. "الدستور" داخل واحة غروب بهاء طاهر بالزمالك

يصادف اليوم 13 يناير ذكرى ميلاد واحدًا من رائدي حركة الرواية المصرية السردية، وهو الكاتب والأديب الراحل بهاء طاهر، الذي ولد عام 1935م، ورحل عن عالمنا عام 2022م، بعد رحلة ثقافية طويلة، أنتج خلالها عدة روايات حققت نجاحات كبيرة، على سبيل المثال "خالتي صفية والدير" التي تحولت فيما بعد لمسلسل تليفزيوني، و"واحة الغروب" التي حاز بسببها جائزة البوكر العربية، والتي تحولت أيضًا إلى عمل درامي رمضان قبل الماضي.

ذكرى ميلاد بهاء طاهر

وبسبب هذه المناسبة قامت الدستور بزيارة البرج رقم 110 في شارع 26 يوليو بالزمالك، حيث منزل الأديب الراحل، الذي وضع مشروع التنسيق الحضاري عاش هنا لافتة على بوابته لتعريف المارة بتاريخ طاهر الحافل بالأعمال الأدبية القيمة، تقابلنا مع أحد قاطني العقار، وهو خالد سطوحي فنان تشكيلي، حيث قال "الأستاذ بهاء عاش معانا أفضل سنوات عمره، خاصة عقب عودته من الخارج حيث انه مكث بسويسرا فترة طويلة قبل ثورة 25 يناير، وكان يزوره عدد كبير من الأدباء والمثقفين حتى أخر أيامه قبل وفاته في 2022م، وكان العقار عبارة عن ملتقى ثقافي أسبوعي في شقة الأديب الكبير، واعتبره واحدًا من رواد الحركة الثقافية في تاريخ مصر، والمعدودين على أصابع اليد الواحدة، وبهذه المناسبة طاهر كان يجلس علي أحد المقاهي في حي الزمالك، القريبة من منزله وهي قهوة عمر الخيام، حيث كان يعشق الكتابة ولقاء محبيه وأصدقائه عليها".

بالانتقال إلى المقهى الواقع على بعد خطوات قليلة من مسكن طاهر، تقابلنا مع أحد العاملين به، الذي أخبرنا أن بالفعل كان الأديب الكبير دائم الحضور للمكان، ومازال بعض أصدقائه يحرصون على الحضور إلى المقهى، للحفاظ على ذكرياتهم مع صائد الجوائز الثقافية الكبرى، أهمها جائزة الدولة التقديرية وجائزة البوكر العالمية.

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