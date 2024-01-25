الخميس 25 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

فى يومه الأول.. أسطول أتوبيسات جاهز لنقل زوار معرض القاهرة للكتاب

أتوبيسات معرض القاهرة
أتوبيسات معرض القاهرة الدولي للكتاب

شهدت محطة أتوبيسات ميدان الجيزة، المخصصة لخدمة معرض الكتاب 2024، في يومه الأول، توفير عدد كبير من السيارات التي تشغل الخط الخامس، ووفق ما أعلنت عنه وزارة النقل والمواصلات، بالتنسيق مع الهيئة العامة للكتاب، بهدف تسهيل مهمة زائري المعرض طوال فترة إقامته بأرض المعارض في التجمع الخامس.

ويخدم الخط الخامس مناطق ميدان الجيزة وجامعة القاهرة والقصر العيني والسيدة عائشة والأتوستراد وجامعة الأزهر ومعرض الكتاب.

وأشاد عدد كبير من زائرى المعرض بمنطقة الجيزة بتوافر السيارات بعدد كبير تفاديًا للزحام، خاصة أن اليوم إجازة رسمية، ومن المنتظر أن يشهد المعرض توافد عدد كبير، مؤكدين أن قيمة تذكرة الأتوبيس الخاص بخدمة المعرض، وهي 10 جنيهات، مناسبة.

أتوبيسات معرض القاهرة الدولي للكتاب

ووفرت 10 أتوبيسات من ميدان الجيزة خط سيرها (ميدان الجيزة- جامعة القاهرة- قصر العيني- السيدة عائشة- الأوتوستراد- جامعة الأزهر- معرض القاهرة الدولى للكتاب).

ومن منطقة صقر قريش بالمعادي، وفرت 5 أتوبيسات تبدأ من منطقة صقر قريش مرور بـ(كارفور المعادي- نادي وادي دجلة- الطريق الدائري- محور المشير- معرض القاهرة الدولى للكتاب).

وفي منطقة المظلات، وفرت 8 أتوبيسات خط سيرها (المظلات- سراي القبة- روكسي- السبع عمارات- الحي الثامن- الوفاء والأمل- محور المشير- معرض القاهرة الدولي للكتاب).

ذلك بالإضافة إلى الخطوط الأساسية الموجودة بشكل عام في (أحمد حلمي- معرض الكتاب- التجمع الثالث/ عبدالمنعم رياض- معرض الكتاب- الجامعة الأمريكية شرق شبرا الخيمة- معرض الكتاب- التجمع الثالث/ بولاق الدكرور- معرض الكتاب- التجمع الثالث). 

وخصصت 7 خطوط أتوبيس من وسط القاهرة لمعرض الكتاب، حيث تم توفير 10 أتوبيسات من موقف عبدالمنعم رياض، ويكون خط سيرها عبدالمنعم رياض- رمسيس- عباسية- جامعة الأزهر- محور المشير- معرض القاهرة الدولى للكتاب.

أتوبيسات معرض القاهرة الدولي للكتاب
أتوبيسات معرض القاهرة الدولي للكتاب
أتوبيسات معرض القاهرة الدولي للكتاب
أتوبيسات معرض القاهرة الدولي للكتاب
أتوبيسات معرض القاهرة الدولي للكتاب
أتوبيسات معرض القاهرة الدولي للكتاب
أتوبيسات معرض القاهرة الدولي للكتاب
أتوبيسات معرض القاهرة الدولي للكتاب
معرض معرض الكتاب أتوبيس الخط الخامس القصر العيني

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