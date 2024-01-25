الخميس 25 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

كتب وشاي وقهوة.. فيبي تروج رواياتها وتبيع مشروبات ساخنة بمعرض الكتاب (فيديو)

فيبي فرج،
فيبي فرج،

بمجرد دخولك إلى ساحات معرض  الكتاب، تحديدًا بوابة ٢، ستجد نفسك أمام مشروع صغير عبارة عن عربة شاي وقهوة، يزينها علم فلسطين، ويتوسطها روايتان تحملان اسم “عالم موازي” و"٦٦٦" للكاتبة فيبي فرج، وهي صاحبة المشروع في ذات الوقت.

تقول فيبي فرج: “أنا شاعرة وبيتعرض لي في هذا العام روايات جديدة، ولذلك أستغل هذا العيد الثقافي من كل عام، وأحضر مشروعي الصغير وهو عبارة عن عجلة مشروبات ساخنة إلى المعرض”.

تشيف: “الفكرة بدأت معي منذ ٢٠١٥ عندما تركت عملي في إحدى الشركات الخاصة واتجهت إلى العمل الحر، وتصادف عملي بكافيه يقدم الكتب لمرتاديه مجانًا لقرائتها، ومن هنا قررت الاستقلال وتدشين مشروعي الصغير بجانب تأليفي لعدة روايات ودواوين شعرية”.

"بالنسبة لعلم فلسطين الذي يتصدر المشروع، فهو أقل شئ استطيع تقديمه للتضامن مع أهالينا في فلسطين، ربنا ينصرهم ويزيح عنهم الغمة"، قالت فيبي.

وتقام الدورة الخامسة والخمسون من معرض القاهرة الدولي للكتاب في الفترة من 24 يناير إلى 6 فبراير 2024، بمشاركة أكثر من 1200 دار نشر من مصر والدول العربية والأجنبية. 
وقد اختيرت مملكة النرويج ضيف شرف الدورة، وشخصية المعرض هي سليم حسن، أحد رواد علم المصريات، وشخصية معرض الطفل هي يعقوب الشاروني، كاتب وصحفي مصري من رواد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي.

 

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"معلومات الوزراء": استخدام الذكاء الصناعي لعرض إصداراتنا في معرض الكتاب

 

معرض الكتاب للكاتبة فيبي فرج علم فلسطين معرض القاهره الدولي للكتاب وزار الثقافة

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