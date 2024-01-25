الخميس 25 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

"طوابير" أمام بوابات معرض الكتاب فى يومه الأول (صور)

معرض الكتاب
معرض الكتاب

شهد معرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته الـ55، بمركز مصر للمعارض الدولية، بالتجمع الخامس، توافد العشرات من الزائرين، وظهرت الطوابير أمام بوابات الدخول، مع انطلاق يومه الأول.

وتواجدت قوات الشرطة ورجال الأمن لتأمين زوار معرض القاهرة الدولى للكتاب، سواء من خارج بوابات المعرض أو داخلها.

وتقام الدورة الخامسة والخمسون من معرض القاهرة الدولي للكتاب في الفترة من 24 يناير إلى 6 فبراير 2024، بمشاركة أكثر من 1200 دار نشر من مصر والدول العربية والأجنبية. 

واختيرت مملكة النرويج ضيف شرف الدورة، وشخصية المعرض سليم حسن، أحد رواد علم المصريات، وشخصية معرض الطفل يعقوب الشاروني، كاتب وصحفي مصري من رواد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي.

 

معرض الكتاب
معرض الكتاب
معرض الكتاب
معرض الكتاب
معرض الكتاب
معرض الكتاب
معرض الكتاب
معرض الكتاب
النرويج معرض القاهره الدولي للكتاب معرض الكتاب القاهرة الدولي توافد عشرات الزائرين

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