الجمعة 19 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

يصل سعرها لـ5 آلاف جنيه.. "سعاد" أكبر سلحفاة نادرة فى مصر بسوق الجمعة (فيديو)

سعاد السلحفاة
سعاد السلحفاة

لفتت السلحفاة "سعاد" انتباه الكثير من التجّار والزبائن داخل سوق الجمعة المُقام أسبوعيًا بمنطقة السيدة عائشة، والتي يصل سعرها إلى ما يقارب من 5000 جنيه، حسبما قال أحد البائعين بالسوق.

قال "محمد" أحد بائعي سوق الجمعة، إن السلحفاة "سعاد" تُعد من أغلى أنواع السلاحف داخل السوق نظرًا لنوعها النادر من السلالات المستوردة.

وأضاف البائع أن "سعاد" من أندر أنواع السلاحف ولها زبونها الخاص، وتعتبر من السلاحف التي يصل سعرها إلى 5000 جنيه، وهناك أنواع كثيرة للسلاحف، منها سلاحف يوناني، سلاحف سلقطاة، والذي يعتبر من أغلى أنواع السلاحف. 

سوق الجمعة

تُعد سوق الجمعة من أقدم وأشهر الأسواق بمنطقة السيدة عائشة، ومعروفة ببيع كل ما هو نادر وغير موجود فى أي سوق من أسواق القاهرة، سواءً من الحيوانات والطيور والزواحف، بالإضافة إلى كل المنتجات، كما يعد وجهة لبيع الملابس والأجهزة المستعملة والأدوات المنزلية والمفارش.

وعلى مدار سنوات طويلة تشهد السوق إقبالًا كبيرًا من قبل المواطنين من محدودي الدخل، الذين يترددون عليها لشراء ما يلزمهم من احتياجات بنصف الثمن، ويتسابقون على شراء مستلزماتهم في الساعات الأولى من صباح كل جمعة.

وتقام السوق يومي الجمعة والأحد من كل أسبوع، ولكن يوم الجمعة هو الذى يحظى بعدد هائل من المتسوقين، لأنه العطلة عند معظم المواطنين، لذلك سُمِّيت بسوق الجمعة.

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سعاد السلحفاة
سعاد السلحفاة
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