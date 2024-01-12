أسعار تبدأ من 100 جنيه| شاب يبيع الأنتيكات في سوق الجمعة: بصنعها فى البيت (فيديو)

وقف شاب صاحب بشرة بيضاء، وشعر أصفر، في مقدمة سوق الجمعة في منطقة السيدة عائشة، في مصر القديمة، ومعه مجموعة من التحف الأثرية الفرعونية، ليبيعها لرواد السوق الذين يحرصون على شراء التحف الخاصة بالحضارة المصرية القديمة.



https://youtu.be/7oxc6Gq9dIw



« تصنع يدويًا من الصفر»، هكذا بدأ محمد عزت، شاب في مقتبل العمر، حديثه حول التحف الأثرية التي يبيعها في سوق الجمعة، موضحًا أنه يصنعها بشكل منزلي، ويلونها بعد تشكيلها، وهذا ما يجعلها مميزة عن مثيلتها المتواجدة في الأسواق.



وأوضح أن الأسعار تبدأ من 100 جنيه، منوهًا أنه أول مرة يشارك في سوق الجمعة، ويطرح منتجات فيه، وعلى الرغم من ذلك فإنه وجد إقبالا كبيرا من قبل الأهالي.



أشار إلى أن المواطنين يقبلون على شراء الأنتيكات والتحف التاريخية، مختتمًا: «الناس عارفة تاريخها كويس».





إقبال على سوق الجمعة

ويعد سوق الجمعة من أقدم وأشهر الأسواق بمنطقة السيدة عائشة، ومعروفة ببيع كل ما هو نادر وغير موجود فى أي سوق من أسواق القاهرة، سواء من الحيوانات والطيور والزواحف بالإضافة إلى كافة المنتجات، كما يعد وجهة لبيع الملابس والأجهزة المستعملة والأدوات المنزلية والمفارش.

وعلى مدار سنوات طويلة تشهد السوق إقبالًا كبيرًا من قبل المواطنين من محدودي الدخل، الذين يترددون عليها لشراء ما يلزمهم من احتياجات بنصف الثمن، ويتسابقون على شراء مستلزماتهم في الساعات الأولى من صباح كل جمعة.

وتقام السوق يومي الجمعة والأحد من كل أسبوع، ولكن يوم الجمعة هو الذى يحظى بعدد هائل من المتسوقين، لأنه العطلة عند معظم المواطنين، لذلك سُمِّيت بسوق الجمعة.

تحف أثرية

تحف أثرية