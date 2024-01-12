الجمعة 12 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

أسعار تبدأ من 100 جنيه| شاب يبيع الأنتيكات في سوق الجمعة: بصنعها فى البيت (فيديو)

تحف أثرية
تحف أثرية

وقف شاب صاحب بشرة بيضاء، وشعر أصفر، في مقدمة سوق الجمعة في منطقة السيدة عائشة، في مصر القديمة، ومعه مجموعة من التحف الأثرية الفرعونية، ليبيعها لرواد السوق الذين يحرصون على شراء التحف الخاصة بالحضارة المصرية القديمة.


https://youtu.be/7oxc6Gq9dIw


« تصنع يدويًا من الصفر»، هكذا بدأ محمد عزت، شاب في مقتبل العمر، حديثه حول التحف الأثرية التي يبيعها في سوق الجمعة، موضحًا أنه يصنعها بشكل منزلي، ويلونها بعد تشكيلها، وهذا ما يجعلها مميزة عن مثيلتها المتواجدة في الأسواق.

وأوضح أن الأسعار تبدأ من 100 جنيه، منوهًا أنه أول مرة يشارك في سوق الجمعة، ويطرح منتجات فيه، وعلى الرغم من ذلك فإنه وجد إقبالا كبيرا من قبل الأهالي.

أشار إلى أن المواطنين يقبلون على شراء الأنتيكات والتحف التاريخية، مختتمًا: «الناس عارفة تاريخها كويس».

طالب ثانوي بالقليوبية: "حياة كريمة" خلصتنا من أعباء الدروس الخصوصية

"حياة كريمة" تنهي معاناة عجوز الفيوم وبناتها.. فتحية: "عوضوني بمشروع العمر"

أول صور لشاب قُتل على يد ثلاثة أشخاص في حدائق القبة

مستفيد من "حياة كريمة": المبادرة ساعدتنى فى تعليم أولادي

أخوه مات.. الصور الأولى لحرق شاب منزل والده في الدرب الأحمر

بسبب جرعة.. مدمن يحرق منزله ويتسبب في مقتل شقيقه بالدرب الأحمر

مستفيد من "حياة كريمة": المبادرة دعمتنى بفتح مكتبة لبيع مستلزمات الكتب

"حياة كريمة" تنهى معاناة أرملة فى الخانكة بعمل كشك خاص بها

عاملون بقرى "حياة كريمة": فتحت لنا أبواب الرزق وجعلتنا نشعر بالفخر

المخدرات السبب.. تفاصيل مثيرة في مقتل شاب على يد والده بالساحل



إقبال على سوق الجمعة

ويعد سوق الجمعة من أقدم وأشهر الأسواق بمنطقة السيدة عائشة، ومعروفة ببيع كل ما هو نادر وغير موجود فى أي سوق من أسواق القاهرة، سواء من الحيوانات والطيور والزواحف بالإضافة إلى كافة المنتجات، كما يعد وجهة لبيع الملابس والأجهزة المستعملة والأدوات المنزلية والمفارش.

وعلى مدار سنوات طويلة تشهد السوق إقبالًا كبيرًا من قبل المواطنين من محدودي الدخل، الذين يترددون عليها لشراء ما يلزمهم من احتياجات بنصف الثمن، ويتسابقون على شراء مستلزماتهم في الساعات الأولى من صباح كل جمعة.

وتقام السوق يومي الجمعة والأحد من كل أسبوع، ولكن يوم الجمعة هو الذى يحظى بعدد هائل من المتسوقين، لأنه العطلة عند معظم المواطنين، لذلك سُمِّيت بسوق الجمعة.

تحف أثرية
تحف أثرية
تحف أثرية
تحف أثرية
تحف أثرية
تحف أثرية
منطقة السيدة عائشة سوق الجمعة مصر القديمة التحف الأثرية الفرعونية حضارة المصرية القديمة

مواد متعلقة

طالب ثانوي بالقليوبية: "حياة كريمة" خلصتنا من أعباء الدروس الخصوصية

"حياة كريمة" تنهي معاناة عجوز الفيوم وبناتها.. فتحية: "عوضوني بمشروع العمر"

أول صور لشاب قُتل على يد ثلاثة أشخاص في حدائق القبة

مستفيد من "حياة كريمة": المبادرة ساعدتنى فى تعليم أولادي

أخوه مات.. الصور الأولى لحرق شاب منزل والده في الدرب الأحمر

بسبب جرعة.. مدمن يحرق منزله ويتسبب في مقتل شقيقه بالدرب الأحمر

مستفيد من "حياة كريمة": المبادرة دعمتنى بفتح مكتبة لبيع مستلزمات الكتب

"حياة كريمة" تنهى معاناة أرملة فى الخانكة بعمل كشك خاص بها

الأكثر قراءة

أكاذيب إسرائيلية فى محكمة العدل الدولية.. ادعاءات ضد مصر

اتفاق جديد على إيصال أدوية للمحتجزين الإسرائيليين فى غزة

موعد صدور قرار محكمة العدل الدولية بشأن إبادة الاحتلال لغزة

الحوثيون: سنحرق المنطقة ولتشتعل الحرب الكبرى

أول تعليق من الأزهر على موقف جنوب إفريقيا ضد الاحتلال بمحكمة العدل الدولية

"الأرصاد" تحذر من طقس الغد: أمطار غزيرة فى 5 محافظات وصقيع بوسط سيناء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

بين البايع والمشتري.. !

محمد عبدالعزيز

نوابغ العرب.. عبارة قديمة سمعناها حديثا

مدحت بشاى

الحوار الوطني.. وإشكالية التنوير

د.كريمة الحفناوى

مائة يوم من المقاومة الباسلة

علي سعدة

دولة جنوب إفريقيا.. والمحكمة الجنائية الدولية

حسين دعسة

وبدأت معركة اليمن.. قوات أمريكية وبريطانية تشن حربها على الحوثيين

د. محمد عفيفي

السينما المصرية والسينما الإيرانية

وائل لطفي

التحول الرابع

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

جدعون ليفى.. المثقف اليهودى الذى يرفض الاحتلال!

ماذا يقرأ الإسرائيليون الآن؟

تمهيدا للاستيلاء عليها.. مستعمرون يجرفون أراضي في مسافر يطا