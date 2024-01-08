المخدرات السبب.. تفاصيل مثيرة في مقتل شاب على يد والده بالساحل

طريق المخدرات أو كما يعرف الطريق إلى الهلاك، الموت ينتظر كل من سلك ذلك الطريق، منهم من تقتله المواد المخدّرة، ومنهم من يُقتل لأجلها، وبين هذا وذاك يحدث الكثير من الجرائم التي تتنوّع بين المالِ والإدمان وأمور أخرى يكتنزها أصحاب الكيف.. حوادث وجرائم يومية تصنعها المخدرات بين أزقة شوارع وميادين القرى والمحافظات.

أب يقتل أبنه في شبرا مصر

في واحدة من أبشع جرائم القتل التي هزّت منطقة شبرا مصر، كانت الساعة عقاربها تشير إلى السابعة صباحاً بتوقيت القاهرة، هنا كان صوت الشاب" محمد جمال" يعلوا على أبيه صاحب 75 عامًا، لأخذ المال منه وشراء المواد المخدّرة "هيروين"، ثلاثة سنوات من العذاب قضاها الأب مع نجله المدمن، حتى أصبح يتمنى الموت رحمتًا من ذاك الإبن العاق.

باب حديدي يحميه من الأبن

باب من الحديد وضعه الأب على منزله لحمايته من نجله المدمن الذي دائمًا كان يهدد بالقتل إذا لم يوفر له أموال المواد المخدرة، فكان الإبن منبع الخوف والقلق بدلًا من الأمان والإطمئنان، وفي يوم الجريمة وقف الإبن خلف الباب الحديدي يلقي الشتائم على والده مطالبًا بـ200 جنيه، وإذا لم يأتي بهم ستكون حياته بدلاً عنها.

ثلاثة طعنات في الصدر

أصوات الشباب تعالوا و محاولاته في كسر الباب الحديدي تتزايد، والأب بمفرده داخل المنزل وقلبه يرتجف خوفًا من نجله، لم يكن أمام الأب سوى الاتيان بآلة حادة" مقص" للدفاع عن نفسة، قبل أن يُقتل على يد الإبن، وفي كل مره يحاول الشاب الإمساك بوالده من خلف ذلك الباب يقوم المسن بطعنه الإفلات منه، حتى سقط الشاب بعد إصابته بثلاثة طعنات نافذة في الصدر وبدأت دمائه تتساقط من جسده الممتلئ بالمخدرات، وفقًا لما ذكره أحد الجيران في حديثة لـ"الدستور".

أضاف الجار أن الابن كان دائمًا يقوم بسرقة والده ومطالبته بالأموال لشراء المواد المخدّرة ، والأب رجلًا على المعاش كان يعمل مأذون شرعى ولا يمتلك المال للإنفاق على مخدرات نجله.

تفاصيل الواقعة

كانت البداية بتلقى قسم شرطة الساحل بلاغًا من أحد الأهالي أيُفيد بوجود جثة بأحد الشوارع بدائرة القسم، على الفور انتقلت قوة أمنية من القسم إلى محل البلاغ، وبالفحص عثر على جثة شاب مقتول بعدة طعنات يدعى "محمد جمال " وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة والده، وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهم يبلغ من العمر 75 عاما والمجني عليه 32 سنة، حيث قام الأب بتسديد 3 طعنات له على خلفية تعاطيه المواد المخدرة، وأوضحت التحريات أن الأب حاول علاج ابنه من إدمانه للمخدرات أكثر من مرة، وفي يوم الواقعة طلب المجني عليه من والده مبلغًا ماليًا لشراء المخدرات، إلا أن الأب رفض ذلك، فقام الابن بتهديده بسلاح أبيض، فقام الأب بإحضار المقص وسدد له 3 طعنات أودت بحياته.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات التي أمرت بتقرير الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة، كما أمرت النيابة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجري معه.