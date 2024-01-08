الإثنين 08 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

المشدد 3 سنوات لسائق وإلغاء رخصته للقيادة تحت تأثير المخدرات ببني سويف

محكمة
محكمة

قضت محكمة جنايات بنى سويف بالسجن المشدد 3 سنوات للمتهم "أ.ج.م.س"،  وتغريمه 10 آلاف جنيه، وإلغاء رخصة قيادته، لاتهامه بتعاطي المخدرات أثناء قيادة مركبة وألزمته المحكمة بالمصروفات الجنائية.

تفاصيل القضية

كانت محكمة جنايات بنى سويف استمعت إلى أقوال الرائد محمد عادل فؤاد، معاون مباحث مرور بني سويف، الذى كشف أنه أثناء قيامه بحمله مرورية للكشف عن سائقى المركبات الذين يقودونها تحت تاثير المخدرات.

وتابع ، أنه أثناء ذلك استوقف المتهم الذي كان يقود السيارة 8395، وظهر عليه انه في حاله عدم اتزان ويتحدث بكلمات غير مفهومه، وباخذ العينات اللازمه منه وبتحليلها بواسطه معمل السموم والمخدرات بالمعمل الاقليمي المشترك، ثبت ايجابية العينة لجوهر الحشيش.

كما استمعت المحكمة إلى شهاده الدكتور محمد سيد أحمد، بمعمل السموم والمخدرات، وقال إنه تلقى عينة البول المأخوذة من المتهم، وقام بتحليلها بواسطة الجهاز المخصص لذلك الغرض، وتبين من التحليل النهائي إيجابية العينة المأخوذة من المتهم وبها مخدر الحشيش.

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