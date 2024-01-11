الخميس 11 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

أول صور لشاب قُتل على يد ثلاثة أشخاص في حدائق القبة

المجني عليه
المجني عليه

حصلت "الدستور" على أول صور للمجني عليه في حادث مقتل شاب ، ويدعى "محمد يحيى" البالغ من العمر 24عاما، والذي قتل بطعنة نافذة بالصدر أثناء فض مشاجرة نشبت بين عدد من الأشخاص في منطقة حدائق القبة. شاسيه .

 

بسبب خلاف على شقة.. القبض على 3 متهمين بقتل شاب في حدائق القبة

اعترافات المتهمين بسرقة شركة اتصالات في حدائق القبة

 

تفاصيل الواقعة 

كانت البداية بتلقى قسم شرطة حدائق القبة، بلاغًا من أحد الأهالي بوجود جثة شاب بأحد شوارع دائرة القسم، على الفور أنتقل رجال الأمن لمكان البلاغ وبالفحص تبين نشوب مشاجرة بين أشخاص، بسبب خلافات بينها على شقة قام على إثر ذلك الخلاف الاستعانة بشاب  يدعى "محمد يحيى" يبلغ من العمر 24عامًا لفض المشاجرة التي نشبت بينهما، لكنه تلقى طعنة نافذة في الصد  وسقط جثة هامدة.

وبإعداد الكمائن تمكن رجال الأمن من القبض على المتهمين وتم نقل الجثة للمشرحة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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منطقة حدائق القبة ثلاثة أشخاص طعنة نافذة بالصدر رجال الامن

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